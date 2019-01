Papst hofft auf „gerechte und friedliche Lösung“ in Venezuela

Panama-Stadt/Caracas (APA/dpa/AFP) - Papst Franziskus hat sich für eine friedliche Lösung der Krise und die Einhaltung der Menschenrechte in Venezuela ausgesprochen. „Hier in Panama habe ich viel an das venezolanische Volk gedacht“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag während seines Besuchs in Panama-Stadt.

Angesichts der „schwerwiegenden Situation“ hoffe er, dass eine „gerechte und friedliche Lösung“ zum Wohl der gesamten Bevölkerung zur Überwindung der Krise in Venezuela gefunden werde, sagte Franziskus. Zugleich rief er zur Einhaltung der Menschenrechte in dem südamerikanischen Krisenstaat auf.

In Venezuela spielt sich derzeit ein Machtkampf ab. Der Chef des entmachteten Parlaments, Juan Guaido, hatte sich vergangene Woche zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes ernannt und Präsident Nicolas Maduro offen herausgefordert. Zwar verfügt Guaido international bereits über erheblichen Rückhalt, in Venezuela selbst hat er bislang aber keine echte Machtposition. Der entscheidende Machtfaktor in Venezuela ist das Militär, das bisher treu zu Maduro steht.

Mit Blick auf Kolumbien rief Franziskus ebenfalls zum Frieden auf. Er verurteilte den „Hass der Terroristen“, die Mitte des Monats einen Bombenanschlag auf eine Polizeiakademie in der Hauptstadt Bogota verübt hatten. Zu dem Attentat hatte sich die linksgerichtete kolumbianische Guerillagruppe Nationale Befreiungsarmee (ELN) bekannt.

Das Oberhaupt der Katholiken war am Mittwoch anlässlich des Weltjugendtags nach Panama gereist. An dem fünftägigen Treffen in dem zentralamerikanischen Land nehmen 200.000 Besucher teil. Aus Österreich waren etwa 200 Pilger angereist. Eine vom Papst geleitete Abschlussmesse unter freiem Himmel bildete am Sonntag den Höhepunkt des Treffens.