Fußball: Barcelona nach 2:0 in Girona weiter 5 Punkte voran

Girona (APA/dpa) - Der FC Barcelona liegt nach einem 2:0-Auswärtssieg bei Girona in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter fünf Punkte vor Verfolger Atletico Madrid. Vier Tage nach der Niederlage im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Sevilla brachte Abwehrspieler Nelson Semedo die Katalanen gegen den Tabellenmittelständler in Führung, Superstar Lionel Messi besorgte in der 68. Minute die Vorentscheidung.

Girona musste nach einer Gelb-Roten Karte für Bernardo Espinosa (51.) gut 40 Minuten mit zehn Feldspielern auskommen. Barca führt die Tabelle mit 49 Zählern vor Atletico (44) und Sevilla (36) an. Real Madrid (36) hatte am späten Sonntagabend noch die Chance, bereits mit einem Remis bei Espanyol Barcelona am FC Sevilla vorbeizuziehen.