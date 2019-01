Snowboard: Ulbing/Karl gewannen 2 - Reaktionen

Moskau (APA) - Daniela Ulbing/Benjamin Karl reicht beim letzten Saisonrennen im März in Winterberg bereits ein achter Rang, um die kleine Kristallkugel zu gewinnen. „Mit den zwei Siegen in Bad Gastein und hier in Moskau haben wir uns eine perfekte Ausgangsposition geschaffen, um die Team-Kristallkugel zu gewinnen“, sagte Karl erfreut.

Das Duo holte sich außerdem Selbstvertrauen für die anstehende Weltmeisterschaften. „Für meinen Kopf war es sehr wichtig, im letzten Rennen vor der WM noch einmal einige gute Rennschwünge zu fahren“, meinte Ulbing, die WM-Titelverteidigerin im Parallelslalom, ebenfalls erfreut.

Karl, für den es in Moskau am Samstag in Einzelrennen ebenfalls nicht nach Wunsch gelaufen war, justierte mit Erfolg am Material nach. „Ich bin heute mit einer neuen Bindungsplatte gefahren und habe auch die Schuheinstellung um einige Millimeter nachjustiert. Mit dem Ergebnis, dass die Selbstverständlichkeit auf dem Brett, die ich zuletzt vermisst habe, wieder zurückgekommen ist“, erklärte der viermalige Weltmeister.