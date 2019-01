UNO-Berichterstatterin untersucht Ermordung Khashoggis in der Türkei

Istanbul (APA/dpa) - Fast vier Monate nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat beginnt eine UNO-Berichterstatterin am heutigen Montag mit Untersuchungen in der Türkei. Agnes Callamard will nach Angaben des UNO-Menschenrechtsbüros bis zum 3. Februar Informationen über die Umstände der Ermordung sammeln.

Ein saudisches Tötungskommando hatte den regierungskritischen Journalisten Khashoggi Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Der im US-Exil lebende Kolumnist der „Washington Post“ wollte dort Dokumente für seine Hochzeit abholen. Die Regierung in Riad räumte den Tod erst nach hohem internationalen Druck ein, seit Jänner stehen in Riad elf Verdächtige vor Gericht. Callamard ist Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche und willkürliche Hinrichtungen. Sie hat die Untersuchung selbst initiiert und berichtet dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf.