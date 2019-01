Preisverleihung für Holocaust-Aufarbeitungen von ÖBB und Ärztekammer

Wien (APA) - Anlässlich der Holocaust-Gedenkveranstaltung hat der Wiener Com.sult Kongress am Sonntag vier Forschungsprojekte ausgezeichnet, die Aspekte des Holocaust aufarbeiten. Die Preise wurden von dem früheren tschechischen Präsident Vaclav Klaus, Ex-UN-Botschafter Ron Prosor, und Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) überreicht.

Com.sult verlieh zudem dem ehemaligen israelischen Außenminister Silvan Shalom in seiner Abwesenheit den Preis für sein Lebenswerk. „Er hat Tag und Nacht daran gearbeitet, den 27. Jänner zum internationalen Gedenktag zu machen“, sagte Prosor. Am 27. Jänner 1945 wurde Auschwitz, das größte NS-Vernichtungslager, von der Roten Armee befreit. Seit 2006 markiert das Datum auf Basis einer UN-Resolution ein weltweiter Gedenktag.

Das Projekt „MedizinerInnen im Nationalsozialismus“ der Ärztekammer Wien wirft zum ersten Mal den Blick auf die während der NS-Zeit verfolgten Ärzte in ganz Österreich. Bisher habe man 2.445 verfolgte Ärzte identifizieren können, von denen viele Juden gewesen seien. „Der Großteil der Kliniken war danach praktisch leer“, sagte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. Damals sei Wien das „Mekka der Medizin“ gewesen, die Verfolgung der jüdischen Ärzte habe ein „tiefes Loch hinterlassen“. „Es ist unvorstellbar, dass Menschen, die einen Beruf gewählt haben, um anderen zu helfen, aufgrund ihrer Religion oder ihrer Sexualität umgebracht werden“, fuhr er fort.

„Der Auslöschung der Namen wollten wir entgegentreten“, sagte die Rechtshistorikerin Ilse Reiter-Zatloukal. Über bekannte verfolgte Ärzte, wie Sigmund Freud, sei bereits viel geschrieben worden. Mit dem Projekt wolle man nun die „weniger Bekannten der Vergessenheit entreißen“. Anhand der Akten und Berichte von Familienmitgliedern und Bekannten wurden die Biographien rekonstruiert. Viele seien ins Ausland geflohen, andere ermordet worden. „Wir haben die Namen und Schicksale wieder hervorgebracht, ihnen wird so gedacht“, sagte sie.

Mit den Forschungsergebnissen wolle man zum Nachdenken anregen. „Wir müssen darauf aufpassen, wann die Rechte zum Schutz von Menschen abgebaut werden“, so die Wissenschafterin. Gerade heutzutage sei es wichtig, Versuche, den Rechtsstaat und die Menschenrechte zu untergraben, rechtzeitig zu erkennen. „Wir haben zum Glück in Österreich noch einen funktionierenden Rechtsstaat mit Menschenrechten“, sagte sie.

Mit der Ausstellung „Verdrängte Jahre – Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938-1945“ will die ÖBB die Rolle der Eisenbahn während des Holocaust aufarbeiten. „Die Bahn war damals Teil der militärischen Maschinerie und somit auch Teil der Vernichtungsmaschinerie“, sagte der Vorstandsvorsitzende der ÖBB-Holding Andreas Matthä. Bisher habe es diese Aufarbeitung nicht gegeben, da die ÖBB fünf Tage nach dem Anschluss 1938 in die Reichsbahn eingegliedert worden sei. „Die Begründung ‚Das waren ja nicht wir‘ mag formal stimmen, aber es waren dieselben Menschen und dieselben Maschinen, die dann das Vernichtungswerk in Österreich vorangetrieben haben“, erklärte Matthä. Die Aufarbeitung sei „beklemmend“ gewesen. Das Bahnpersonal sei zudem überproportional im Widerstand aktiv gewesen, viele Mitarbeiter seien auch in den Konzentrationslagern ermordet worden.

Die Ausstellung sei entstanden, weil die ÖBB als großes Unternehmen auch eine „gesellschaftliche Verantwortung“ habe und für eine „funktionierende Gesellschaft in der alle verscheiden und gleich sind“ stehe. „Lehrlinge in das Projekt einzubinden, war uns besonders wichtig, um die Erinnerung aufrecht zu erhalten“, so der Vorstandsvorsitzende.

Die Historikerin Brigitte Ungar-Klein stellte ihr Buchprojekt „Schattenexistenz. Jüdische U-Boote in Wien 1938-1945“ vor. Die „U-Boote“ seien ein umgangssprachlicher Terminus für untergetauchte verfolgte Menschen während der NS-Herrschaft gewesen. „Rund 1.500 Juden wurden zwischen 1938 und 1945 in Wien versteckt“, erklärte die Historikerin, die seit 40 Jahren zu dem Thema forscht. Ein Drittel davon habe nicht überlebt. „Die Akten der Gestapo in Wien geben Auskunft über die missglückten Versuche“, berichtete sie.

Für ihr Buch habe sie „über 60 Gespräche“ mit Betroffenen geführt, sowohl Untergetauchten als auch Helfern. Sie beschreibt darin die alltäglichen Probleme der untergetauchten, wie die Lebensmittelversorgung, die hygienischen Probleme und die psychischen und physischen Belastungen der Helfer und Versteckten. „Rund 90 Österreicher wurden von Israel für das Verstecken von Juden als ‚Gerechte unter den Völkern‘ ausgezeichnet“, sagte sie.

Der Kurzfilm „Yehudit“ von Daniel Geron wurde ebenfalls ausgezeichnet. Der Animationsfilm behandelt eine Episode aus dem Leben der bekannten israelischen Choreografin Yehudit Arnon während ihrer Gefangenschaft in Auschwitz, die wegweisend für ihr weiteres Leben war. Ihr Enkel Daniel Geron geht in seiner Arbeit auf die mentale Stärke seiner Großmutter ein, die ihr half, ihre Zeit im Vernichtungslager zu überleben. „Sie hatte sich geschworen, ihr Leben dem Tanz zu widmen, falls sie überlebt“, sagte Geron.

(S E R V I C E - https://konzern.oebb.at/de/vielfaeltige-oebb/verdraengte-jahre , https://medienportal.univie.ac.at/uniview/forschung/detailansicht/ar tikel/verfolgte-medizinerinnen-im-nationalsozialismus/ , „Schattenexistenz: Jüdische U-Boote in Wien 1938-1945“ von Brigitte Ungar-Klein. Picus Verlag, 380 Seiten, 28 Euro.)

Hinweis: Zur Ärztekammer-Geschichte gibt“s auch eine OTS Meldung: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150416_OTS0103/aerztekamme r-stellt-sich-der-aufarbeitung-ihrer-vergangenheit