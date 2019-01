„Power“ für Electro-Bläser: Erwin & Edwin wollen Action - Popnews

Wien (APA) - *

Ganz neu ist die Zusammenarbeit der heimischen Electro-Bläser Erwin & Edwin mit dem Berliner Rapper Alix nicht, gab es doch schon auf dem Debüt die gemeinsame Nummer „Wien“. Doch für „Power“ (erscheint am 1. Februar) wurde das gemeinsame Musizieren auf eine ganze Platte ausgedehnt. Und es hat sich gelohnt: Die Songs haben ordentlich Punch, drücken beinahe durchgehend aufs Tempo und werden dank der Raps von Alix noch mal einen Hauch nachvollziehbarer strukturiert. Wenn er in „Mekong“ fordert „Denn ich will heute Action!“, so wurde das ziemlich eindrucksvoll umgesetzt. Ab 21. Februar ist das nunmehr auf Quintettstärke angewachsene Soundkollektiv auf Tour durch Österreich und Deutschland, beginnend mit einem Auftritt im Posthof Linz.

***

Einen passenderen Titel als „Desert Skies“ hätte die Vorarlbergerin Julia Hummer alias Juleah für ihr drittes Album nicht wählen können. Die zehn darauf enthaltenen Stücke atmen wohlige Sommersonne, bieten genau die richtige Dosis staubige Trockenheit und gefallen durch einen wunderbar groovigen Bluessound. Schon der Opener „Skies“ gibt die Richtung vor, jedes Fleckchen mit transparenten, aber doch kraftvollen Gitarren zugeparkt, während der „Strawberry Shake“ zum Kopfnicken und Fußwippen animiert. In dieser Manier geht es weiter, schimmert dunkel die „Black Vanilla“ oder wird ein „Red Moon“ angeheult. Einzig die Stimme der Sängerin droht im Mix etwas unterzugehen. Die Releaseshow zur Platte steigt am 27. Februar im Wiener Fluc, im März ist Juleah dann in Bregenz und Feldkirch zu erleben.

***

Was alles im Gitarrenkosmos funktioniert, beweist das Wiener Trio Destroyed But Not Defeated auf der neuen Platte „Deluxe Redux“. Maultrommel, Akkordeon, Theremin - alles hat hier Platz und fügt sich in eine bekömmliche Indie-Landschaft ein. Dabei gelingt es Clemens Franke (Schlagzeug), Markus Reiter und Lelo Brossmann (abwechselnd an Gitarre, Bass und Gesang), Stücke wie „Never Afraid“ so mühelos klingen zu lassen, als würden sie einfach aus den Musikern herausfließen. Garniert mit den gelegentlichen Lärmausbrüchen („Disarm Me“), anschmiegsamen Refrains („The Wrong Turn“) und einer ganzen Armada an Gastmusikern (von Wolfgang „I-Wolf“ Schlögl über Eloui und Rian bis Laura Pudelek reicht die Auswahl) ist so ein äußert kurzweiliges Rockalbum entstanden, das Destroyed But Not Defeated am heutigen Montag im Wiener Chelsea vorstellen.

***

„Musik verändert nichts“: Tja, spielen tun sie ihre Songs trotzdem, die Mitglieder der deutschen Band Botschaft. Auf ihrem so betitelten, neuen Album (erscheint am 8. Februar) erinnern sie in ihrer Zartheit schon mal an Blumfeld, versuchen sich aber gleichzeitig von möglichen Vorbildern zu emanzipieren. Poppige Gitarrenmusik oder schlageresker Rock? Das Quintett macht es den Hörern nicht einfach, wobei sich die äußert dicht arrangierten Stücke darum kaum scheren, sondern in ihrem strahlenden Optimismus der textlichen Melancholie von Sänger Malte Thran ein Schnippchen schlagen. „Musik verändert nichts“ ist ein Album, das zwar im Hintergrund anfangen mag, sich aber sukzessive nach vorne drängt. Es muss ja nicht immer ein lärmender Brocken sein...