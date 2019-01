Kooperation von Komischer Oper Berlin und Abu Dhabi Festival

Berlin (APA) - Die Komische Oper Berlin produziert zusammen mit dem Abu Dhabi Festival die Neuproduktion von „La Bohème“ in der Regie von Barrie Kosky, die gestern, Sonntag, in Berlin Premiere hatte. Konkret beteiligt sich die Abu Dhabi Music & Arts Foundation an den Produktionskosten.

„Die Foundation kam auf uns zu und wollte kooperieren“, sagte die geschäftsführende Direktorin der Komischen Oper, Susanne Moser, im Gespräch mit der APA. „Das mag damit zusammenhängen, dass wir international einen guten Ruf haben.“ Die Produktion der „Zauberflöte“ etwa wurde bisher von einer halben Million Menschen in 30 Städten der Welt, von Moskau bis Sankt Pölten, gesehen.

Seitens des Partners aus Abu Dhabi seien keine Vorgaben gemacht worden, die Komische Oper habe in voller künstlerischer Freiheit agiert, sagte die aus Salzburg stammende Moser, die seit 2005 als geschäftsführende Direktorin der Komischen Oper in Berlin arbeitet. Wichtig seien den Partnern vom Golf lediglich Titel und Regie gewesen. „Und da ist es ein Vorteil, dass der Intendant auch der Regisseur des Stückes ist“, so Moser.

An der Komischen Oper Berlin sind Kooperationen keine Seltenheit: Im Sommer wird gemeinsam mit den Salzburger Festspielen „Orpheus in der Unterwelt“ herausgebracht, „Eugen Onegin“ wurde zusammen mit und in Zürich aufgeführt. Auch mit Dijon, Mannheim und Straßburg besteht eine künstlerische Zusammenarbeit. „La Bohème“ wird aber nicht in Abu Dhabi gastieren, sondern die Interessenten des Festivals werden von dort, wie schon zur gestrigen Premiere, nach Berlin reisen.

Das 16. Abu Dhabi Festival steht unter dem Motto „Kultur der Entschlossenheit“, das sich auf die gleichzeitig in Abu Dhabi stattfindenden Special Olympics Welt-Sommerspiele bezieht. Das seit 2004 stattfindende Festival ist das größte Kulturereignis in den Golfstaaten. Es bietet heuer 543 internationale Künstler in den Kategorien Theater, Oper, Tanz, Literatur und Ausstellungen in mehr als 100 Veranstaltungen auf. Darunter sind sechs arabische Weltpremieren.

Noch eine weitere künstlerische Brücke zwischen Deutschland und der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wird in diesen Tagen geschlagen: am 30. Jänner und 1. Februar gastieren die Bayreuther Festspiele mit Wagners „Walküre“ in Abu Dhabi. Geleitet werden die beiden Aufführungen von Markus Poschner, Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz.