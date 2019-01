Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund sechs Punkte unter dem Schluss-Stand vom Freitag (2.997,81) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.973,00 und 2.989,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.984,00 Punkten aus.

Europaweit zeichnen sich vor Handelsbeginn Kursverluste ab. Auch in Asien verzeichneten die Aktienmärkte Abschläge. Auf Unternehmensseite steht in Wien zum Wochenauftakt die OMV im Mittelpunkt. Der Öl- und Gaskonzern erwirbt um 2,5 Mrd. Dollar (2,2 Mrd. Euro) 15 Prozent an der ADNOC Refining in Abu Dhabi sowie einen ebenso großen Anteil an einem Trading Joint-Venture, das gegründet werden soll. Die OMV-Aktie notierte zuletzt um 1,41 Prozent höher bei 42,38 Euro.

Am Freitag hatte der ATX um 1,97 Prozent höher bei 2.997,81 Punkten geschlossen. Der heimische Leitindex überflügelte damit das freundliche europäische Börsenumfeld noch etwas, was vor allem an einem Kursfeuerwerk der Erste-Group-Aktien lag. Diese schossen am Nachmittag deutlich nach oben, nachdem die Bank mitgeteilt hatte, für 2018 mit einem Nettogewinn von 1,8 Mrd. Euro zu rechnen. Analysten hatten bisher mit einem deutlich niedrigeren Wert unterhalb von 1,5 Mrd. Euro gerechnet. Die Erste-Aktien beendeten den Handelstag um 7,43 Prozent höher bei 31,22 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Erste Group +7,43% 31,22 Euro Palfinger +4,54% 26,50 Euro AT&S +4,02% 18,12 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Verbund -3,35% 42,70 Euro Rosenbauer -1,23% 40,20 Euro Telekom Austria -0,92% 6,46 Euro ~

