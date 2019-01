Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,23 Prozent zu

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag etwas höher eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.004,85 Zählern um 7,04 Punkte oder 0,23 Prozent über dem Freitag-Schluss (2.997,81). Bisher wurden 172.214 (Vortag: 137.969) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Das europäische Börsenumfeld zeigte sich dagegen etwas leichter. Bei den Einzelwerten in Wien notierten die OMV-Aktien um marktkonforme 0,26 Prozent höher und zeigten somit keine starke Kursreaktion auf eine neue Beteiligung in Abu Dhabi. Der Öl- und Gaskonzern erwirbt um 2,5 Mrd. Dollar 15 Prozent an der ADNOC Refining sowie einen ebenso großen Anteil an einem Trading Joint-Venture, das gegründet werden soll.

Stärkster Wert im ATX waren im Eröffnungshandel FACC mit einem Plus von 1,24 Prozent vor voestalpine mit einem Kurszuwachs von 0,96 Prozent. Ans Indexende rutschten dagegen Do&Co mit einem Abschlag von 1,25 Prozent auf 87,10 Euro.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA072 2019-01-28/09:20