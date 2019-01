US-Börsenaufsicht ermittelt wegen Nissan-Managergehältern in den USA

Tokio (APA/AFP) - Der japanische Autobauer Nissan hat wegen der Bezahlung seiner Führungskräfte auch Probleme mit der Justiz in den USA. Die US-Börsenaufsicht SEC ermittle wegen in den USA gezahlten Managergehältern gegen Nissan, teilte das Unternehmen am Montag mit, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Nissan arbeite“ voll“ mit den US-Behörden zusammen, sagte ein Unternehmenssprecher lediglich.

Aus informierten Kreisen verlautete, es handle sich um ähnliche Probleme, wie sie Nissan in Japan habe. Die Staatsanwaltschaft in Tokio hat den langjährigen Nissan-Chef Carlos Ghosn angeklagt, er habe jahrelang ein zu niedriges Einkommen bei Nissan deklariert. Er soll zudem persönliche Verluste auf den japanischen Autobauer übertragen haben. Ghosn bestreitet die Vorwürfe. Auch Nissan ist in der Affäre angeklagt.

Nissan hatte Ghosn nach seiner Inhaftierung Mitte November als Verwaltungsratsvorsitzenden abgesetzt. Beim französischen Autobauer Renault reichte Ghosn vergangene Woche seinen Rücktritt als Vorstandschef ein.

