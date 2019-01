Europas Leitbörsen starten mit Kursverlusten in den Handel

Frankfurt am Main (APA) - Die Leitbörsen in Europa haben den Handel am Montag mit Kursverlusten begonnen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.30 Uhr mit minus 0,57 Prozent oder 18,15 Punkte bei 3.145,09 Einheiten.

Der DAX in Frankfurt fiel um 0,51 Prozent oder 57,68 Zähler auf 11.224,11 Punkte. In London präsentierte sich der FT-SE-100 mit minus 0,37 Prozent oder 25,40 Einheiten auf 6.783,82 Punkte.

Die Vorgaben aus Übersee zeigten sich gemischt. Während es in Asien ebenfalls Kursverluste zu sehen gab, hatten die Börsen in den USA am Freitag Kursgewinne verbucht, nachdem der US-Haushaltsstreit vorläufig beendet wurde. Allerdings endet der „government shutdown“ nur vorübergehend und dies schafft nach Ansicht von Thomas Altmann, Analyst bei QC Partners, für die Anleger keine neue Gewissheit, sondern verlängere die Ungewissheit. Ein neuer „Shutdown“ in knapp drei Wochen sollte daher niemanden überraschen.

Unsicher ist auch, wann die aufgrund des shutdowns nicht veröffentlichten Daten bekanntgegeben werden, schreiben die Analysten der Helaba. Ein Fixtermin im Wochenverlauf ist jedoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. „Die Erwartung der Anleger und die Erwartung der Fed gingen bisher aber massiv auseinander“, stellte Altmann fest. Während die Börsianer bisher keine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr erwartet hätten, sei die Fed zuletzt von zwei weiteren Zinsschritten ausgegangen. Nun hoffen nicht wenige Anleger auf ein Zurückrudern der Währungshüter.

Auf der Agenda stehen im Verlauf der Woche zudem zahlreiche Quartalsberichte. Zum Wochenstart bleibt es allerdings noch ruhig. Im Euro-Stoxx-50 zeigten sich lediglich Intesa Sanpaolo (plus 0,27 Prozent), Deutsche Telekom (plus 0,17 Prozent) und Intidex (plus 0,17 Prozent) in der Gewinnzone. Ans Ende der Kurstafel rutschten dagegen Fresenius-Aktien mit minus 1,17 Prozent.

Die Papiere der Deutschen Bank notierten um 1,09 Prozent fester. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, steht das Geldhaus vor weiteren Investments aus Katar. Sowohl der Zeitrahmen als auch die Höhe des Investments seien noch unklar. Beide Seiten kommentierten die Nachricht bisher nicht.

Nach einer negativen Gerichtsentscheidung in den USA sind Morphosys-Papiere am Montag um 6,52 Prozent abgerutscht. Im Patentstreit mit den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab erklärte ein US-Bezirksgericht drei Patente des Antikörperspezialisten für ungültig.

