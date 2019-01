Neue Bücher: Ein- und Rückblicke von Thurnher, Prinz und Thuswaldner

Wien (APA) - Erinnerungen an das College-Jahr eines jungen Vorarlbergers in New York; ein literarisches Projekt, das den Comebackversuch eines Skilangläufers nach seiner Dopingsperre begleitet; Einblicke in die österreichische Seele rund um einen liebenswert-schrulligen Protagonisten - ein Blick in drei sehr unterschiedliche Bücher heimischer Autoren, die in dieser Woche neu ausgeliefert werden.

„Fähre nach Manhattan“: Vom beschaulichen Bodensee in ein Amerika in Aufruhr

„Falter“-Herausgeber Armin Thurnher erinnert sich an sein Jahr am Wagner College in Staten Island, New York. Der Reiz seiner „Fähre nach Manhattan“ setzt sich aus drei Aspekten zusammen: Ein 70-Jähriger erinnert sich an sich selbst als 18-Jähriger; ein junger, weltaufgeschlossener österreichischer Provinzler wird erstmals mit der Realität seines gelobten Landes konfrontiert; die USA präsentieren sich in diesem Jahr 1967 als zwischen Vietnamkrieg, Rassismus und kultureller Rebellion zerrissenes Land. Daraus macht Thurnher einen sehr lebendigen, mit Zeitungsausschnitten jener Zeit untermalten, tagebuchartigen Erinnerungsparcours, bei dem schwer festzumachen ist, was erlebt, was imaginiert ist. Der Verlag nennt sein Buch „einen so ernsthaften wie ironischen Roman, der dem eigenen Leben nahe ist“, Thurnher selbst warnt: „Glauben Sie mir also kein Wort, vor allem nicht, wenn ich ‚ich‘ sage.“ Tatsächlich: Schon beim Untertitel nimmt es der Autor nicht so genau: „Mein Jahr in Amerika“ reißt schon nach fünf Monaten ziemlich unvermittelt ab, kurz bevor der als Fußballer an seinem College gefeierte junge Österreicher auch seine Skifahrkünste beweisen kann. Thurnher schließt sein Buch mit einigen Cliffhangern. Wir können also sicher sein: Fortsetzung folgt.

(Armin Thurnher: „Fähre nach Manhattan. Mein Jahr in Amerika“, Zsolnay, 208 Seiten, 20,60 Euro, ISBN 978-3-552-05925-2; Lesung am 14.2. im Kasino am Schwarzenbergplatz)

„Der Weg zurück“: Tiefer Fall und hartnäckiger Comeback-Versuch eines Spitzensportlers

In weniger als einem Monat startet die Nordische WM in Seefeld. Ob der bei den Olympischen Spielen 2014 in der Nacht vor dem 50-Kilometer-Rennen als EPO-Dopingsünder aus dem Verkehr gezogene Langläufer Johannes Dürr dabei als Mitglied der österreichischen Staffel starten wird, ist derzeit mehr als ungewiss. Weder seine in der Vorbereitung gezeigten Leistungen noch sein Geständnis, damals auch Eigenblut-Doping betrieben zu haben, dürften seine Comeback-Chancen erhöhen. Mit welcher Hartnäckigkeit der 31-jährige ehemalige Top-Läufer seine Rückkehr in den Spitzensport nach zweijähriger Sperre betreibt, zeigt „eine Sporterzählung“, die Dürr gemeinsam mit dem österreichischen Autor Martin Prinz geschrieben hat. Prinz, selbst früher ausgezeichneter Ausdauersportler, versucht abwechselnd mit Dürr alle Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre nachzuzeichnen. Sport ist dabei nur ein Teilbereich, schließlich hat Dürrs Fall auch strafrechtliche und gesellschaftliche Aspekte. „Der Weg zurück“ führt nicht nur über Selbstüberwindung und Training, sondern auch über zähe Versuche, die eigene Reintegration auch gegenüber Freunden, Sport-Kollegen und Verbandsfunktionären zu erreichen. „Der Weg zurück braucht kein Stadion, keine Scheinwerfer und keine Live-Übertragung. Er kommt ohne Zielstrich aus“, heißt es abschließend. Die Hauptsache sei, der Weg zurück habe wieder an einen Ausgangspunkt geführt, an einen Nullpunkt, „der alles ist, nur kein Totpunkt mehr“.

(Johannes Dürr, Martin Prinz: „Der Weg zurück - Eine Sporterzählung“, Insel Verlag, 350 Seiten, 22,70 Euro, ISBN: 978-3-458-17801-9 )

„Die Welt des Dr. Hohenadl“: Satirische Annäherung an den Homo Austriacus

Dank eines ansehnlichen Familienvermögens von der Notwendigkeit des Broterwerbs befreit, kann man sich bedenkenlos der Kunst zuwenden. Der Kunst des Müßiggangs etwa. Der ist zwar aller Laster Anfang, schärft aber auch den Blick für die Zwänge, denen alle anderen im Alltag unterliegen. Dr. Hohenadl macht sich unablässig Gedanken, warum dieses und jenes so und nicht anders ist - und wie es sich vielleicht vorteilhafter gestalten ließe. Dr. Hohenadl ist der Protagonist des neuen Buches von Werner Thuswaldner. Der Autor und langjährige Kulturchef der „Salzburger Nachrichten“ lässt seinen liebenswert-schrulligen, entwaffnend naiven Wiener in zwei Dutzend Geschichten auf eine Welt treffen, die nur darauf wartet, interpretiert und verbessert zu werden. Sollen die Motoren von Elektroautos nicht künftig Walzer-Melodien von sich geben? Könnten Korrekturen in Schulheften nicht zwecks künftiger Fehlervermeidung wie Weidezäune kleine Stromschläge verabreichen? Thuswaldner nähert sich der österreichischen Seele in der literarischen Tradition eines Jörg Mauthe und eines Alois Brandstetter und liefert dabei eine sanft satirische Verhaltensstudie einer langsam aussterbenden Spezies.

(Werner Thuswaldner: „Die Welt des Dr. Hohenadl“, Ecowin, 224 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-71100232-7)