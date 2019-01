Physiker den Mechanismen der Hochtemperatursupraleitung auf der Spur

Wien (APA) - Materialien, die bei Raumtemperatur elektrischen Strom widerstandslos leiten, würden revolutionäre neue Anwendungen ermöglichen. Einer Forschergruppe unter Beteiligung der Technischen Universität (TU) Wien ist nun ein wichtiger Schritt zum Verständnis der Hochtemperatursupraleitung gelungen, wie die Wissenschafter im Fachjournal „Science Advances“ berichten.

Ob schwebende Hochgeschwindigkeitszüge oder neue bildgebende Verfahren in der Medizin - Supraleiter, die auch bei Raumtemperatur und unter Normaldruck einen elektrischen Widerstand von exakt null aufweisen, würden eine technologische Revolution bedeuten - noch ist das allerdings Zukunftsmusik. Dabei wurde das Phänomen der Supraleitung bereits Anfang des letzten Jahrhunderts entdeckt. Damals experimentierte der holländische Physiker Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) erstmals mit metallischen Leitern bei Temperaturen nahe am absoluten Nullpunkt und bemerkte, dass unter solch extremen Umständen der elektrische Widerstand von Quecksilber völlig verschwindet.

Neben Quecksilber gibt es noch eine ganze Reihe anderer Metalle, die bei extrem tiefen Temperaturen supraleitend werden. Diese konventionellen Supraleiter können durch die BCS-Theorie (1957 von John Bardeen, Leon Cooper und John Schrieffer entwickelt) beschrieben werden. Der zufolge finden sich die stromleitenden Elektronen zu sogenannten Cooper-Paaren zusammen. Dadurch entziehen sie sich der Wechselwirkung mit dem Rest des Metalls und können sich widerstandslos fortbewegen.

Hochtemperatursupraleiter dagegen bestehen aus Kombinationen unterschiedlicher chemischer Elemente und weisen einen wesentlich komplexeren Aufbau auf. Rekordhalter sind die sogenannten Cuprate, die bei normalem, atmosphärischem Druck bis zu einer Temperatur von 140 Grad über dem absoluten Nullpunkt supraleitend bleiben. Das liegt zwar immer noch 150 Grad unter Raumtemperatur, verringert den Aufwand für die notwendige Kühlung jedoch bereits enorm.

„Obwohl bereits seit Jahrzehnten intensiv nach einer schlüssigen Erklärung für die Hochtemperatursupraleitung gesucht wird, hat bisher noch niemand eine Lösung gefunden“, sagt der Leiter der Forschergruppe, Neven Barisic vom Institut für Festkörperphysik an der TU Wien gegenüber der APA. Zusammen mit seinem Team hat der Physiker in den vergangenen 15 Jahren unzählige Experimente durchgeführt und Schritt für Schritt ein umfassendes phänomenologisches Bild der Supraleitung in Cupraten entwickelt, das er nun in mehreren renommierten Fachzeitschriften präsentiert.

Die Forscher konnten zeigen, dass es in Cupraten zwei fundamental unterschiedliche Arten von elektrischen Ladungsträgern gibt: Einerseits lokalisierte, die an ganz bestimmten Atomen sitzen, und andererseits mobile, die von einem Atom zu nächsten springen können. „Entscheidend für die Supraleitung ist das Wechselspiel zwischen den beiden Arten von Ladungsträgern“, erklärt Barisic. „Die unbeweglichen Elektronen wirken dabei wie eine Art Klebstoff, der die beweglichen Elektronen zu Cooper-Paaren verbindet.“

Damit dieses Wechselspiel effizient funktioniert, muss das Verhältnis zwischen lokalisierten und mobilen Ladungsträgern genau stimmen. Nur unter solchen optimalen Bedingungen kann die Supraleitung auch bei hohen Temperaturen erhalten bleiben. „Durch unsere Erkenntnisse weiß man jetzt besser, worauf man bei der Entwicklung neuer Materialien achten muss“, sagt Barišic. „Und wir hoffen, dass das letztendlich zu Materialien führen wird, die auch bei Raumtemperatur noch supraleitend sind.“

