Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag wenig verändert

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandel wenig verändert präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.993,75 Punkten nach 2.997,81 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 4,06 Punkten bzw. 0,14 Prozent.

Zum Wochenauftakt kam der heimische Leitindex bisher kaum in die Gänge. Nach anfänglich leichten Kursgewinnen drehte er zuletzt knapp ins Minus. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls etwas leichter. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in Asien Abschläge verzeichnet.

In Wien lagen die Aktien der OMV zuletzt 0,59 Prozent im Minus und standen damit bei 41,13 Euro, nachdem sie im Eröffnungshandel zunächst leicht zugelegt hatten. Der Öl- und Gaskonzern erwirbt um 2,5 Mrd. Dollar 15 Prozent an der ADNOC Refining in Abu Dhabi sowie einen ebenso großen Anteil an einem Trading Joint Venture, das gegründet werden soll.

Die größten ATX-Gewinner waren im Frühhandel CA Immo (plus 1,24 Prozent auf 30,98 Euro) und Telekom Austria (plus 0,77 Prozent auf 6,51 Euro). Auch die Titel der voestalpine blieben auf ihrem zuletzt eingeschlagenen Erholungskurs und stiegen um 0,68 Prozent auf 28,28 Euro. Seit ihrem Anfang Jänner erreichten 52-Wochen-Tief von 25,31 Euro sind die Papiere des Linzer Stahlkonzerns somit wieder über 10 Prozent gestiegen. Gegenüber Ende Jänner 2018 haben sie damit allerdings noch immer über 45 Prozent ihres Werts eingebüßt.

Dagegen rutschten die Lenzing-Aktien mit einem Minus von 1,25 Prozent auf 86,90 Euro ans ATX-Ende. Sie kamen damit wieder etwas zurück von ihren deutlichen Kursgewinnen vom Freitag. Zum Wochenausklang hatten die Anteilsscheine des Faserherstellers knapp drei Prozent gewonnen.

Der ATX Prime notierte bei 1.516,54 Zählern und damit um 0,10 Prozent oder 1,59 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich 16 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und vier unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 380.028 (Vortag: 331.501) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 10,79 (8,91) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA090 2019-01-28/09:58