Zwei Trafik-Einbrecher in Wels kurz nach Tat geschnappt

Wels (APA) - Zwei Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag in Wels durch aufmerksame Anrainer schnell erwischt worden. Der 38-Jährige und der 31-Jährige hatten um 3.50 Uhr mit einem Hammer die Glastür einer Trafik eingeschlagen. Dann stieg der Jüngere in das Geschäftslokal ein und sein Komplize stand Schmiere. Sie stahlen Glücksspiellose und Zigaretten, berichtete die Landespolizeidirektion OÖ am Montag.

Nachbarn hatten jedoch den Lärm gehört und die Polizei verständigt. Die beiden Männer wurden gleich in der Nähe der Trafik geschnappt. Sie hatten das Diebesgut und Einbruchswerkzeug noch bei sich. Die Welser waren geständig, der Jüngere wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, der Ältere angezeigt.