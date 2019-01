42 Motorsägen aus Kärntner Betrieb gestohlen

St. Andrä/Lavanttal (APA) - Einbrecher haben in der Nacht auf Montag fette Beute in einem Betrieb in St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) gemacht. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, stahlen sie 42 hochwertige Motorsägen im Wert von mehr als 10.000 Euro. Von den unbekannten Tätern und der Beute fehlte vorerst jede Spur.