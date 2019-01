Heiteres Puppenspiel: „Coppelia“ in der Wiener Volksoper

Wien (APA) - Ein Magier, der eine von ihm erschaffene Puppe zum Leben erwecken will, ein junger Mann, der der Holzpuppe verfällt und seine eifersüchtige Verlobte - die Faszination für menschliche Automaten bildet die Grundlage für das Ballett „Coppelia“. In der Wiener Volksoper wird es nun nach der Originalversion aus dem 19. Jahrhundert gezeigt. Am Sonntagabend gab es dafür viel Applaus vom Premierenpublikum.

Im Mittelpunkt des spätromantischen Balletts stehen die Verlobten Swanilda und Franz, deren Beziehung auf die Probe gestellt wird, als Franz sich in die schöne Coppelia verliebt, die er im Fenster des Hauses des schrulligen Puppenmachers Coppelius erblickt. Als sich Swanilda, von Eifersucht getrieben, in die Werkstatt des Alten schleicht, entdeckt sie, dass Coppelia lediglich eine Holzpuppe ist, die ihr Schöpfer vergeblich versucht, zum Leben zu erwecken. Um Franz eine Lektion zu erteilen, verkleidet sich Swanilda als Coppelia. Franz erkennt seinen Irrtum, und das Ballett endet mit dem rauschenden Fest der Glockenweihe und der Hochzeit von Franz und Swanilda.

Das Werk wurde 1870 an der Pariser Oper uraufgeführt. Seither ist es beliebter Teil des Ballettrepertoires: In Wien wurde es zuletzt 2006 an der Staatsoper aufgeführt, in der Volksoper stand es das letzte Mal 1992 am Programm. Der französische Choreograf Pierre Lacotte, dessen Version das Staatsballett nun in der Volksoper tanzt, rekonstruierte das Ballett in den 1970er-Jahren nach dem Original aus dem 19. Jahrhundert.

Der Abend in der Volksoper gleicht denn auch einer Zeitreise: Choreografie, Bühnenbild und die Kostüme sind dem ursprünglichem Werk nachempfunden. Die bunten, folkloristischen Kostüme erwecken in Zusammenhang mit dem liebevoll gemalten Bühnenbild den Eindruck eines alten Märchenbuchs, dessen Bilder in Bewegung versetzt werden.

Der Stoff stammt aus E.T.A. Hoffmanns unheimlicher Erzählung „Der Sandmann“ und der Oper „La Poupee de Nuremberg“. Unheimlich ist in dem Ballett aber nichts; im Gegenteil, gezeigt wird ein heiteres Verwirrspiel mit slapstickhaften Szenen, etwa wenn Swanilda in die Rolle der Holzpuppe Coppelia schlüpft und ihren vermeintlichen Schöpfer Coppelius narrt.

Während der dritte Akt, in dem auf einem herrschaftlichen Anwesen die Hochzeit von Swanilda und Franz gefeiert wird, ganz dem Tanz gewidmet ist, überwiegen in den ersten beiden Akten mimische Szenen mit tänzerischen Einlagen. Der bucklige Einzelgänger Coppelius agiert überhaupt ausschließlich pantomimisch.

Natascha Mair, die erst im Dezember zur Ersten Solotänzerin des Staatsballetts avancierte, überzeugt sowohl als strahlende, verspielte Swanilda als auch als mechanische Coppelia. Die beschwingte Musik von Leo Delibes unterstreicht beinahe jede Bewegung der Tänzer. Mair, die in fast allen Szenen im Mittelpunkt steht, erntet ebenso wie Denys Cherevychko (Franz) häufig Szenenapplaus. Auch am Ende wird das vergnügliche Märchen vom Premierenpublikum mit langem Applaus bedacht.

(S E R V I C E: „Coppelia“ in der Wiener Volksoper. Choreografie: Pierre Lacotte nach Arthur Saint-Leon, Dirigent: Simon Hewett, Komponist: Leo Delibes, Libretto: Charles Nuitter und Arthur Saint-Leon. Mit Natascha Mair, Denys Cherevychko und Alexis Forabosco. Weitere Termine am 30. Jänner, am 2., 6., 16. und 19. Februar sowie am 5., 10. und 14. März. www.volksoper.at)