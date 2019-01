Südkoreas Kampf gegen Feinstaub aus China fehlgeschlagen

Seoul (APA/AFP) - Ein Versuch der südkoreanischen Behörden, den vermutlich aus China stammenden Smog mit künstlichem Regen zu bekämpfen, ist fehlgeschlagen. Die klassische Methode, Wolken vom Flugzeug aus mit Silberjodid zu beschießen, habe am Freitag nur einen kurzen Nieselregen ausgelöst, erklärte die südkoreanische Wetterbehörde (KMA) am Montag. Der erhoffte massive Niederschlag sei ausgeblieben.

Ungeachtet des enttäuschenden Ergebnisses habe die Maßnahme jedoch geholfen, die Methode zu verfeinern, fügte die KMA in einer ersten Bestandsaufnahme des Experiments hinzu. Im nächsten Monat will sie demnach das Endergebnis veröffentlichen.

In Südkorea ist die Feinstaubbelastung der Luft in der Regel deutlich niedriger als in China, doch waren die Werte in diesem Monat an drei Tagen in besorgniserregendem Maße angestiegen. Experten machten China, das immer wieder mit heftigem Smog zu kämpfen hat, für den Anstieg verantwortlich. Demnach trug der Wind die gesundheitsschädlichen Partikel über das Gelbe Meer nach Südkorea. Präsident Moon Jae In rief daraufhin Peking zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Luftverschmutzung auf.

Nach heftigen Protesten der Bevölkerung gegen die Smogbelastung versucht auch die Volksrepublik seit einiger Zeit, den Feinstaub in der Luft zu reduzieren. In den vergangenen vier Jahren sanken die Werte um fast ein Drittel, doch liegt die Belastung immer noch weit über dem Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO).