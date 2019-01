Bericht: Unglückspilot in Nepal hatte emotionale Probleme

Kathmandu (APA/dpa) - Ein „emotionaler Zusammenbruch“ des Piloten hat nach einem offiziellen Bericht zu dem Flugzeugunglück in Nepal mit 51 Toten vor gut zehn Monaten geführt. Der Abschlussreport einer sechsköpfigen Kommission wurde am Sonntag der nepalesischen Regierung vorgelegt.

Der Pilot der bangladeschischen Fluggesellschaft US-Bangla habe während der gesamten Flugdauer über persönliche Dinge gesprochen und auch im Cockpit geraucht, heißt es in dem abschließenden Bericht. Das habe die Besatzung abgelenkt, die zudem vorgeschriebene Abläufe nicht eingehalten habe.

Die Propeller-Maschine vom Typ Bombardier Dash 8 war am 12. März 2018 auf dem Flughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu von der Landebahn abgekommen, auf einem Feld auseinandergebrochen und in Flammen aufgegangen. Das Flugzeug war in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, gestartet. Alle vier Mitglieder der Besatzung sowie 45 der 67 Passagiere kamen am Unglücksort ums Leben. Zwei Passagiere starben später in einem Krankenhaus. Es war das schwerste Flugunglück in Nepal seit 1992.

Der 52-jährige Pilot war dem Bericht zufolge „emotional gestört“, weil eine Kollegin, die allerdings nicht an Bord war, seinen Ruf als Fluglehrer infrage gestellt hatte. Er steuerte demnach die falsche Landebahn an, woraufhin die Fluglotsen ihm die Landeerlaubnis entzogen. Das ignorierte er, verfehlte knapp den Kontrollturm und landete die Maschine schließlich in Schieflage. Der Pilot war den Angaben zufolge im Jahr 1993 von Bangladeschs Luftwaffe entlassen worden, weil er unter Depressionen litt.