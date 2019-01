Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis klar im Minus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Montagvormittag deutlich gefallen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 1,93 Prozent tiefer bei 60,45 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag stand er zuletzt bei 61,64 Dollar.

Zum Wochenauftakt stand der Ölmarkt unter Druck. „Für Gegenwind sorgt der am Freitagabend vom Öldienstleister Baker Hughes veröffentlichte Anstieg der Bohraktivität in den USA“, erläutern die Analysten der Commerzbank. Demnach seien in der vergangene Woche zehn neue Ölbohrungen aufgemacht worden. Es war der erste Anstieg nach zuvor drei Rückgängen in Folge.

Am negativen Trend ändere die vergangene Woche wenig, argumentieren die Analysten weiter. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Ölbohrungen um 23 gefallen. Aufgrund des Preisanstiegs der vergangenen Wochen sei aber mit einer Erholung der Bohraktivität zu rechnen. „Dies spricht gegen einen weiteren Anstieg der Ölpreise“, erläutern die Commerzbank-Experten. Preisstützend wirke dagegen der anhaltende politische Machtkampf in Venezuela.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 60,9 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 60,22 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich wenig verändert. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.300,52 Dollar (nach 1.300,07 Dollar am Freitag) gehandelt. Am Freitag hatte das Edelmetall erstmals seit Juni wieder Marke von 1.300 Dollar überschritten. Die Analysten der Commerzbank führen dies vor allem auf einen schwächeren Dollar zurück.