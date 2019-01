Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend im Minus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben den Handel am Montag überwiegend im Minus beendet. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um 124,56 Zähler oder 0,60 Prozent auf 20.649,00 Punkte. Der Shanghai Composite verlor 4,74 Punkte oder 0,18 Prozent auf 2.596,98 Punkte.

Dagegen erhöhte sich der Hang Seng Index in Hongkong um minimale 7,77 Zähler (plus 0,03 Prozent) auf 27.576,96 Einheiten. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.669,90 Zählern mit minus 355,64 Punkten oder 0,99 Prozent. An der Börse in Sydney fand indessen feiertagsbedingt kein Handel statt.

Auch in der neuen Handelswoche bleibt die Aufmerksamkeit der Anleger bei den altbekannten Themen Handelsstreit und US-Haushaltsstreit. Im Handelskonflikt mit China gibt es bisher kein klare Signal für einen Durchbruch.

Dagegen wurde der US-interne Haushaltsstreit zumindest vorläufig beendet. Am Freitag - fünf Wochen nach Beginn des teilweisen Regierungsstillstands - hatte US-Präsident Donald Trump eine Einigung mit den Demokraten zur Wiedereröffnung der Regierung verkündet. Dass die Einigung aber nur vorübergehend ist, schafft eher mehr Unsicherheit für die Anleger, anstatt für Gewissheit zu sorgen, kommentierten Analysten. Ein neuer „Shutdown“ in knapp drei Wochen sollte niemanden überraschen.

Die Anleger zeigten sich zum Wochenstart dementsprechend zurückhaltend. An der Börse in Tokio kam ein starker Yen belastend hinzu. Ein steigender Kurs der japanischen Währung drückt vor allem auf exportlastige Unternehmen. So waren beispielsweise Autowerte auf der Verliererseite zu finden. Suzuki Motos gaben 3,34 Prozent ab, Toyota verloren 1,11 Prozent und Honda fielen um 1,01 Prozent.

In Hongkong verloren die Papiere des Technologieriesen Tencent 0,64 Prozent. Indessen fanden Ölwerte keine einheitliche Richtung. Während CNOOC um 0,15 Prozent abgaben und Petrochina 0,99 Prozent verloren, erhöhten sich die Aktien von China Petroleum um 1,75 Prozent. Die Ölpreise sind zum Wochenstart deutlich unter Druck gestanden. „Für Gegenwind sorgt der am Freitagabend vom Öldienstleister Baker Hughes veröffentlichte Anstieg der Bohraktivität in den USA“, erläutern die Analysten der Commerzbank.

Im weiteren Wochenverlauf wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf neue Quartalsberichte, die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie auf den zum Monatsende anstehenden zweitägigen Besuch von Vize-Ministerpräsident Liu He in den USA richten.