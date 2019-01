Sea-Watch: Küstenwache verbietet Annäherung an das Schiff

Rom (APA) - Die Hafenbehörde der sizilianischen Stadt Syracus verbietet die Annäherung in einem Radius von 0,5 Seemeilen (0,926 km) an das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“, das mit 47 Migranten an Bord vor der Küste Siziliens auf die Landung wartet. Es sei Schiffen und Booten verboten, sich der „Sea-Watch 3“ zu nähern und unweit des Rettungsschiffes den Anker zu werfen, teilte die Hafenbehörde am Montag mit.

Der Beschluss wurde ergriffen, nachdem drei Oppositionsparlamentarier und der Bürgermeister der Stadt Syracus, Francesco Italia, am Sonntag ohne Genehmigung das Schiff erreicht hatten und an Bord gegangen waren. Weitere sozialdemokratische Parlamentarier planen eine Staffel, um eine ständige Präsenz von Mandataren auf der „Sea-Watch 3“zu garantieren.

Der italienische Innenminister, Matteo Salvini, zeigte sich unnachgiebig. „Menschenleben zu retten, bedeutet die Seefahrten zu verhindern. Die wahren Kriminellen sind die Schlepper“, so Salvini im Interview mit dem Radiosender RTL 102.5.

Salvini kündigte Anfang März eine Afrika-Reise an. Er arbeite an Entwicklungsprojekten, die Afrikanern helfen sollen, ihre Länder nicht zu verlassen, kündigte er an.