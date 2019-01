Zentralmatura: Nicht die erste Änderung bei Mathe

Wien (APA) - Die nunmehrigen Änderungen bei der Mathematik-Zentralmatura sind nicht die ersten in der Geschichte der sogenannten „Standardisierten Reife- und Diplomprüfung“. Bereits nach den ersten Testläufen wurde an einigen Rädchen gedreht.

Kurz vor der ersten österreichweiten Zentralmatura an den AHS hatten aufgrund angeblich mangelhafter Vorbereitung Elternvertreter mit Klagen und Schülervertreter mit einem Streik gedroht. Im Dezember 2013 kam es dann zu einem Kompromiss. In der Mathematik wurde sogar die Grundkonstruktion etwas geändert.

Die Mathe-Matura an der AHS sollte ursprünglich strikt in zwei Teile gegliedert werden. Im ersten Teil sollten nur die Grundkompetenzen abgefragt werden, im zweiten Teil vertiefendes Wissen in komplexeren Aufgaben. Für ein „Genügend“ sollte man - unabhängig vom zweiten Teil - zwei Drittel der Punkte (16 von 24) im ersten Teil brauchen. Nach Verhandlungen kam man den Schülervertretern entgegen: In den zweiten Teil (ebenfalls 24 Punkte) wurden ebenfalls vereinzelt Grundkompetenz-Beispiele eingebaut, bei denen „Bonus- bzw. Kompensationspunkte“ gesammelt werden können. Diese werden seither für den ersten Teil angerechnet und können so vor einem „Nicht Genügend“ bewahren.

Künftig gibt es noch einen weiteren Weg zum Vierer: Positiv sind Schüler auch dann, wenn sie zwar selbst inklusive der Bonuspunkte die 16 Punkte im Grundteil verfehlen, aber insgesamt (also inklusive Teil 2) 24 Punkte erreichen.

2013 ebenfalls festgehalten wurde eine Art „Im Zweifel für den Schüler“-Regelung: Seither wird in den Bewertungsvorgaben darauf hingewiesen, dass Aufgaben auch dann als korrekt gelöst zu werten sind, „wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist“. Auch bei einer fehlenden Maßeinheit ist der Punkt grundsätzlich trotzdem zu geben.

Künftig geht man noch weiter: Es ist auch die Vergabe von halben Punkten möglich - etwa bei Multiple-Choice-Aufgaben, die nicht vollständig korrekt gelöst wurden (etwa weil nur drei von vier Aussagen richtig zugeordnet wurden). Bisher war hier der Punkt nur dann zu vergeben, wenn alle Kreuze richtig gesetzt wurden.