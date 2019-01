Motorsport: Grasser Team mit zweitem Sieg in Folge in Daytona

Daytona Beach (Florida)/Wien (APA) - Neben dem Klassensieg von Philipp Eng in der GTLM-Klasse hat auch das Grasser Team aus Knittelfeld einen Sieg bei der 47. Auflage der 24 Stunden von Daytona eingefahren. Mit u.a. dem in Wien aufgewachsenen Mirko Bortolotti setzte sich der Lamborghini Huracan GT3 in der GTD-Klasse durch und holte den zweiten Sieg in Folge. Bei strömendem Regen wurde der Klassiker kurz vor Schluss abgebrochen.

Rene Binder landete in der von Fernando Alonso gewonnenen DPi-Topklasse nach anfänglichen Elektronik-Problemen am Juncos-Cadillac auf Platz acht. Der Tiroler fuhr die meisten Runden im Team und bekam viel Lob von Tom Brown, dem Renningenieur bei Juncos. Binder und Langstreckenrennen würden wie gemacht sein füreinander, so Brown. „Ohne die vielen ungeplanten Boxenstopps lag ein Top-5-Ergebnis im Bereich des Möglichen“, sagte Binder. „Meine letzten Runden vor dem Rennabbruch im Regen waren absolut extrem.“

Pech hatte Klaus Bachler. Der Steirer und seine Teamkollegen musten in der von Eng gewonnen Klasse schon nach zwei Stunden mit einem technischen Defekt am Porsche 911 GT3 R die Segel streichen. Bachler bereitet sich nun auf das ADAC GT Masters vor.