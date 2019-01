Triathlon: Weltmeisterin Ryf tritt heuer beim Ironman Austria an

Wien/Klagenfurt (APA) - Die Schweizer Weltmeisterin Daniela Ryf tritt am 7. Juli erstmals beim Ironman Austria in Klagenfurt an. Das kündigte die 31-jährige Triathletin am Montag an. Im Oktober hatte Ryf bei der WM auf Hawaii mit neuem Streckenrekord ihren vierten Titel in Serie geholt. Auch auf der halben Ironman-Distanz sicherte sie sich 2018 WM-Gold.