Fußball:Bayern siegen nach Kovac-Schelte und bleiben an Dortmund dran

München (APA/dpa) - Der FC Bayern München hat durch das 4:1 gegen den VfB Stuttgart am Sonntag seine Siegpflicht in der deutschen Fußball-Bundesliga erfüllt. Doch mit einem Rückfall in Verhaltensmuster der Hinrunde machten sich die Stars einmal mehr in dieser Saison selbst das Leben schwer. „Ich war nicht amused und habe deutliche Worte gefunden“, berichtete Coach Niko Kovac über seine Pausenansprache.

Der schon rasch erfolgreiche Start mit der frühen Führung durch Thiago (5.) war keineswegs der Auftakt für eine Münchner Machtdemonstration. Stuttgart gelang bis zum Halbzeitpfiff der Ausgleich. Erst danach kamen die Bayern wieder auf und zu ihren Toren. „Es fehlt die Dominanz, klar zu zeigen, dass wir nachlegen wollen und weiter Gas geben und aufs zweite Tor gehen“, monierte Joshua Kimmich. „Wenn wir nochmal Punkte liegen lassen, ist es so gut wie vorbei.“ Sechs Punkte und acht Tore beträgt auch nach dem vergangenen Wochenende der Vorsprung von Borussia Dortmund auf den Titelverteidiger.

„Wir werden unermüdlich weitermachen und versuchen, Druck auszuüben“, versicherte Torschütze Leon Goretzka, der wie seine Teamkollegen in der zweiten Spielhälfte zulegte. Leverkusen (auswärts), Schalke (heim) und Augsburg (auswärts) sind die nächsten Ligagegner, ehe der Champions-League-Hit gegen Liverpool startet. „Die Bundesliga kann uns richtig gut vorbereiten“, sagte Robert Lewandowski, den sein Elfmeter-Fehlschuss nicht sonderlich wurmte. Dem Polen gelang nach schöner Einzelleistung doch noch sein zwölftes Saisontor (85.).

Ob der umworbene Chelsea-Teenie Callum Hudson-Odoi bei der anvisierten Münchner Aufholjagd mitmacht und im Winter kommt, blieb auch am Sonntagabend offen. Der 18-Jährige, für den mittlerweile über eine Ablöse von über 40 Millionen Euro spekuliert wird, orakelte wenige Stunden nach dem Bayern-Sieg über seine Zukunft. „Ich arbeite einfach hart weiter und man weiß nie, was passiert“, sagte der Flügelspieler, der beim 3:0 im FA-Cup gegen Sheffield Wednesday ein Tor erzielt hatte.