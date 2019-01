In Serbien wird seit knapp zwei Monaten gegen Vucic demonstriert

Belgrad (APA) - Seit knapp zwei Monaten werden in Belgrad jeden Samstagabend Proteste gegen Präsident Aleksandar Vucic und für die Medienfreiheit abgehalten. Bei den Protestkundgebungen, die sich unterdessen landesweit auf rund 20 Städte ausgeweitet haben, versammeln sich derzeit Gegner des Staatschefs ganz unterschiedlicher Ausrichtung.

Erst kürzlich hat eine Meinungsumfrage von Ipsos Strategic Marketing gezeigt, dass die regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Vucic eine 55-prozentige Unterstützung genießt, das oppositionelle Bündnis für Serbien (SZS) kommt auf 14 Prozent, die Sozialisten des Außenministers Ivica Dacic auf zwölf Prozent. Der Anteil der Gegner von Präsident Vucic, der weiterhin populärer als seine Partei ist, dürfte nach Angaben vom Ipsos-Chef Srdjan Bogosavljevic bei etwa 36 Prozent liegen.

Von Demonstranten, die sich allwöchentlich zu Protestkundgebungen einfinden, wird der Rücktritt des Staatschefs gefordert, dem im Allgemeinen die Verletzung seiner Befugnisse, der Verfassung und der Gesetze vorgeworfen werden. Einige beschuldigen ihn dabei, die EU-Annäherung des Landes zu langsam voranzutreiben, andere wiederum sind einer EU-Eingliederung Serbiens gegenüber gänzlich abgeneigt. Nationalisten werfen dem Staatschef, der seit Jahren den Normalisierungsdialog Belgrads mit Prishtina anleitet, „Verrat am Kosovo“ vor. Deren Gegner wiederum kritisieren, dass Vucic nicht mutig genug ist, die Realität - die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit der einstigen serbischen Provinz - anzuerkennen. Zudem wird dem Präsidenten Serbiens und seinen Propagandisten immer wieder auch die Hetze gegen kritische Journalisten vorgeworfen.

Am vergangenen Freitag gab es dann ein erstes Opfer der Protestwelle. Vucic gab persönlich bei einer Pressekonferenz die Festnahme eines Spitzenfunktionärs seiner Partei bekannt. Dragoljub Simonovic steht unter Verdacht, im Dezember einen Brandangriff auf das Wohnhaus eines Enthüllungsjournalisten in Grocka, einer Belgrader Vorortsiedlung, angeordnet zu haben. Das Parteibuch werde niemanden seiner Verantwortung entheben, Journalisten würden geschützt, unterstrich Vucic.

Landesweit sind bei den Protesten auch andere Forderungen zu hören, die lokale Probleme betreffen. Bei der Kundgebung in Belgrad waren die Oppositionsparteien am 19. Dezember aufgefordert worden, den Demonstranten ihre Pläne für eine „gesunde Staatsverwaltung“ zu präsentieren.

Derzeit werden Proteste von verschiedenen Bürgerorganisationen veranstaltet, auch wenn an ihnen regelmäßig führende Oppositionsvertreter teilnehmen. Der führenden Oppositionskraft, dem SZS, ist es soweit noch nicht gelungen, die Forderungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Um das im Vorjahr gebildete Bündnis haben sich nämlich Parteien ganz unterschiedlicher Ausrichtungen, von Nationalisten bis zur Linken, versammelt.

Ein erster Protest in Belgrad war am 9. Dezember organisiert worden, nachdem der führende Oppositionspolitiker Borko Stefanovic am 23. November auf dem Weg zu einem Oppositionstreffen in der zentralserbischen Stadt Krusevac verprügelt worden war. Ein „Stopp für blutverschmierte Hemden“ wurde am 30. November zuerst bei einem Protest in Krusevac verlangt. Das SZS vermutet nach wie vor, dass die Serbische Fortschrittspartei die Schläger angeheuert hatte.

Unterdessen werden die Proteste unter dem einheitlichen Motto „Einer von fünf Millionen“ abgehalten. In einer ungeschickten ersten Reaktion hatte Vucic vor Wochen nämlich erklärt, dass er nicht vorhabe, die Forderungen der Demonstranten zu erfüllen, auch wenn fünf Millionen (fast die gesamte Stimmberechtigte Bevölkerung, Anm.) auf die Straßen gehen würden.