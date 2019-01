Europas Leitbörsen zu Mittag weiter moderat im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die Leitbörsen in Europa haben sich am Montag im Mittagshandel weiter moderat im Minus gezeigt. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor gegen 12.25 Uhr 15,13 Einheiten oder 0,48 Prozent auf 3.148,11 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte mit 11.254,34 Punkten und minus 27,45 Einheiten oder 0,24 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London fiel um 26,91 Zähler oder 0,40 Prozent und steht nun bei 6.782,31 Stellen.

Getrübt wird die Stimmung der Anleger in der neuen Handelswoche von der anhaltenden Unsicherheit. So wurde der US-Haushaltsstreit vor dem Wochenende zwar vorläufig beendet, allerdings könnte bereits in knapp drei Wochen der nächste „government shutdown“ vor der Tür stehen. Dies schüre die Unsicherheit der Investoren eher als dass es sie beseitigt, kommentierten Analysten. Hinzu kommt die morgen anstehende Brexit-Abstimmung, deren Ausgang weiterhin ungewiss ist.

Zurückhaltung herrscht außerdem im Vorfeld der im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, der zum Monatsende anberaumten Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie zahlreicher Quartalsberichte, hieß es aus dem Handel. Am heutigen Montag blieb es unternehmensseitig allerdings noch ruhig.

Im Euro-Stoxx-50 fielen vor dem Hintergrund fallender Ölpreise Total um 0,89 Prozent. Der Brent-Kurs ist zum Wochenstart deutlich unter Druck gestanden. „Für Gegenwind sorgt der am Freitagabend vom Öldienstleister Baker Hughes veröffentlichte Anstieg der Bohraktivität in den USA“, erläutern die Analysten der Commerzbank.

Auch in London verloren BP 0,80 Prozent und Royal Dutch Shell (B-Aktien) gaben 0,64 Prozent ab. Dagegen waren Bergbauaktien wie Rio Tinto (plus 1,85 Prozent) und BHP Billiton (plus 1,54 Prozent) gesucht. Die Aktien der Branche profitierten zum Wochenstart von dem klaren Anstieg der chinesischen Eisenerz-Futures. Nach einem Dammbruch in Brasilien mit zahlreichen Toten sind die Kurse für Eisenerz in China zeitweise um zeitweise sechs Prozent nach oben geklettert und erreichten damit den höchsten Stand seit September 2017.

Indessen fielen die Papiere von Alstom um 1,76 Prozent zurück. Der französische Industriekonzern und sein deutscher Wettbewerber Siemens machen weitere Zugeständnisse an die EU-Kommission, um die auf der Kippe stehende Zugfusion doch noch zu retten. Es sei aber unsicher, ob die neuen Zusagen ausreichten, die Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zu zerstreuen, teilte Alstom mit. Bis zum 18. Februar muss die Behörde entscheiden, ob sie der Fusion zustimmt.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA200 2019-01-28/12:30