Wiener Rentenmarkt am Vormittag kaum verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Montag, am späten Vormittag kaum bewegt notiert. Während Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 und fünf Jahren minimale Kursverluste zeigten, tendierten zehnjährige und zweijährige Bundespapiere unverändert.

Zum Wochenstart stehen aus Europa nur wenige Veröffentlichungen von Konjunkturdaten am Programm. In der Früh hatte sich bereits gezeigt, dass die Zuversicht deutscher Exporteure weiter abnimmt. Das Barometer für die Exporterwartungen der Industrie fiel im Jänner um 2,8 auf 5,9 Punkte und damit den vierten Monat in Folge, teilte das Münchner Ifo-Institut mit.

Bereits der Ifo-Geschäftsklimaindex war in der vergangenen Woche unter den Erwartungen geblieben: „Wachstumszweifel dürften auch in dieser Woche für latente Nachfrage nach als sicher geltenden Staatspapieren sorgen“, schreibt Patrick Boldt von der Helaba in seinem Tageskommentar zum Rentenmarkt.

Am Nachmittag werden aus den USA der Dallas-Fed-Index und der nationale Aktivitätsindex der Fed von Chicago erwartet. Ihnen wird aber - wie heutigen Reden von Notenbankern in Europa und den USA - wenig Marktrelevanz zugeschrieben.

Heute um 12.00 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,96 um 11 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,07. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,30, das Tagestief bei 164,96. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 34 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 149.731 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,26 (zuletzt: 1,25) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,41 (0,41) Prozent, die fünfjährige mit -0,19 (-0,20) Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 48 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 105,51 105,77 1,26 48 106,1 Bund 28/01 10 0,75 103,03 103,08 0,41 33 103,23 Bund 23/03 5 0,00 100,85 101,02 -0,19 22 101,08 Bund 20/01 2 3,90 106,38 106,55 -0,47 14 106,5 ~