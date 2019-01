Österreichische Chemiker 2 - Jüngstes Element 2010 nachgewiesen

Wien (APA) - „Ende des 19. Jahrhunderts nahm die Lehre von der Organischen und Anorganischen Chemie infolge der industriellen Revolution einen gewaltigen Aufschwung. Schon länger hatte man versucht, die verschiedenen Elemente der sogenannten belebten oder unbelebten Natur zuzuordnen, obwohl dies schon von Friedrich Wöhler 1828 mit der Harnstoffsynthese aus anorganischen Materialien infrage gestellt wurde.

Zur Organischen Chemie wurden Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff sowie meist auch Phosphor, Schwefel und Chlor gezählt, während alle übrigen Elemente als Teil der unbelebten Natur betrachtet und somit der Anorganischen Chemie zugeteilt wurden. Obwohl diese Einteilung von ihrem Sinn her heute überholt ist, hat man sie aus didaktischen Gründen weitgehend beibehalten.“ (Bernhard Keppler)

„Waren vor 150 Jahren noch alle beschriebenen Elemente (etwa 50) natürlich auf der Erde nachgewiesen, so werden heute rund 90 der bekannten Elemente als natürlich vorkommend eingestuft. Von diesen haben auch zwei Österreicher einige entdeckt. So hat der Chemiker und Mineraloge Franz Joseph Müller von Reichenstein das Element Tellur (1782) entdeckt und Carl Auer von Welsbach die chemischen Elemente Neodym (1885), Praseodym (1885) und Lutetium (1907).“ (Wolfgang Kroutil)

„Die Stabilität chemischer Elemente wird durch ihre sogenannte Halbwertszeit beschrieben. In diesem Zeitrahmen ist die Hälfte der Atome durch radioaktiven Zerfall in ein Spaltprodukt zerfallen. Für die natürlich vorkommenden Elemente des Periodensystems bis zum Uran (Ordnungszahl 92) gibt es zumindest ein stabiles oder zumindest sehr langlebiges Isotop. Bis zur Ordnungszahl 82 (Blei) gibt es zumindest ein stabiles Isotop für jedes Element. Eine von zwei Ausnahmen bildet dabei Technetium (Ordnungszahl 43), welches nur radioaktive Isotope mit unterschiedlicher Halbwertszeit hat. Es wurde erst 1937 zweifelsfrei hergestellt und erhielt seinen Namen, weil es das erste ‚technisch‘ hergestellte Element war. Die zweite Ausnahme bildet die Ordnungszahl 61 (Promethium), das 1945 als Spaltprodukt des Uran entdeckt wurde.“ (Peter Weinberger)

„Betrachtet man das Periodensystem mit all den Elementen und deren vielfältigen Eigenschaften fällt auf, dass ein Aggregatszustand deutlich unterrepräsentiert ist: nur zwei Elemente sind bei Raumtemperatur flüssig. Das liegt an den Wechselwirkungen zwischen den Atomen der Elemente: ist diese Wechselwirkung stark, sind die Elemente fest, ist sie schwach, sind sie gasförmig. Nur Brom und Quecksilber liegen dazwischen und sind damit flüssig.“ (Nuno Maulide)

„Erst in den vergangenen Jahren sind die 14 Elemente, die nach der Ordnungszahl 57 (Lanthan) in einer eigenen Reihe - man nennt sie auch die Lanthanoide - vorkommen, in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Interesses gerückt. Die Elemente Cer (Ordnungszahl 58) bis Lutetium (Ordnungszahl 71) sind Teil der sogenannten Seltenen Erden. In diesen Elementen werden erstmals auch f-Orbitale besetzt, weshalb viele dieser Elemente ganz besonders interessante optische und magnetische Eigenschaften besitzen. Das macht diese Elemente für High-Tech-Anwendungen so wichtig. Es gibt aber nur wenige abbauwürdige Lagerstätten, weshalb sie die Bezeichnung ‚Seltene Erden‘ zu Recht bekommen haben.“ (Peter Weinberger)

„Das jüngste Element im Periodensystem ist Tenness mit der Ordnungszahl 117. Es wurde 2010 erstmals nachgewiesen und vollendete damit unser Periodensystem wie wir es heute kennen. Wie auch die umliegenden Elemente ist es instabil und zerfällt nach der Herstellung innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Für alle weiteren Elemente, die noch entdeckt werden, müsste eine zusätzliche Reihe am Ende des Periodensystems eingefügt werden inklusive eines neuen Einschubs für das g-Orbital, mit dem in der neuen Reihe 50 weitere Atome Platz finden würden.“ (Nuno Maulide)

(S E R V I C E - Internet: https://www.iypt2019.org/)