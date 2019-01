Forscher fordern Meldesysteme für Antisemitismus an deutschen Schulen

Berlin (APA/AFP) - Im Kampf gegen Antisemitismus an deutschen Schulen haben Forscher zweier Universitäten flächendeckende Meldesysteme gefordert. In vielen Bundesländern mangle es an entsprechenden Strukturen zur Erfassung antisemitischer Vorfälle unter Schülern und Lehrern, hieß es in der am Montag vorgestellten Analyse von Wissenschaftern der Technischen Universität (TU) Berlin und der Justus-Liebig-Universität in Gießen.

Während das Land Berlin über ein „statistisch präzises Erhebungs- und Meldesystem sowie konkrete behördliche Ansprechpartner“ verfüge, sei dies in vielen anderen Bundesländern nicht der Fall, erklärten die Forscher. Vielfach fehle es an Problembewusstsein. Oft werde auf antisemitische Vorfälle außerdem auch nicht adäquat reagiert. Die Vorfälle seien manchmal pädagogisch zu lösen, bedürften aber eben oft der „flankierenden Verbindung von Prävention, Intervention und Repression“, hieß es.

Die Forscher kritisierten zudem die Qualität der Schulbücher. Viele Autoren hätten wohl zu wenig Wissen und Kompetenz in den Bereichen Antisemitismus, Judentum und Israel. Die Texte seien oft verkürzend sowie im Hinblick auf Israel „drastisch einseitig propalästinensisch ausgerichtet“. Sie regten an, dass die Kultusministerkonferenz ein eigenes Schulbuch „Antisemitismus“ als Basisbezugspunkt initiiert.