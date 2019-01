Langjähriges Oberhaupt der Yesiden in deutscher Klinik gestorben

Erbil (APA/AFP) - Die lange von der IS-Miliz grausam verfolgte Minderheit der Yesiden im Irak trauert: Ihr Prinz Tahsin Said Ali starb im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit in Deutschland in der KRH Klinik Siloah in Hannover, wie ihr oberster Vertreter in der kurdischen Region des Irak, Khairi Busani, am Montag mitteilte.

Der Verstorbene soll seinem Sohn zufolge in der kurdischen Region des Irak beerdigt werden, wie lokale Medien berichteten.

Die kurdischsprachige Minderheit der Yesiden in der Sinjar-Region im Irak war von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ab dem Jahr 2014 brutal verfolgt worden. Tausende Männer wurden umgebracht, Frauen und junge Mädchen systematisch vergewaltigt und als Sexsklavinnen gehandelt. Viele Frauen und Mädchen werden derzeit noch immer gefangen gehalten oder vermisst. Die jesidische Aktivistin Nadia Murad, die selbst verschleppt worden war, erhielt im vergangenen Jahr für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt in Konfliktregionen den Friedensnobelpreis.

Die Yesiden haben ihre eigene Religion, die viele Muslime radikal ablehnen. Sie beten der Sonne zugewandt zu ihrem Gott und verehren seine sieben Engel. Der wichtigste ist Melek Taus, auch Engel Pfau genannt. Eine feste religiöse Schrift haben die Yesiden nicht, ihre Religion orientiert sich an mündlichen Überlieferungen. Die Yesiden glauben an Seelenwanderung und Wiedergeburt. Als nichtarabische und nichtmuslimische Iraker wurden die Yesiden schon unter Saddam Hussein im Irak verfolgt und vertrieben.

Die größte Gemeinde der Yesiden gibt es im Irak, die zweitgrößte aber in Deutschland, denn viele Yesiden kamen hierher ins Exil. Prinz Tahsin, der 1933 im Nordwesten des Irak geboren worden war, war jahrzehntelang das Oberhaupt der Yesiden: Er war im Alter von elf Jahren nach dem Tod seines Vaters an die Führung gerückt. Der Regierungschef der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Neshirwan Barzani, überbrachte der Familie des Verstorbenen am Montag sein Beileid.