Fechten: ÖFV-Florettdamen erstmals seit 2007 bei EM und WM dabei

Wien (APA) - Die österreichischen Florett-Fechterinnen Olivia Wohlgemuth, Freya Cenker, Kim Weiss und Beatrice Kudlacek haben sich mit Platz zwölf beim Teamweltcup in St. Maur (FRA) für die Europa- und Weltmeisterschaften qualifiziert. Bei einer WM war Österreich im Damen-Florett-Teambewerb zuletzt 2007 in St. Petersburg vertreten. Die heurige EM findet im Juni in Düsseldorf statt, die WM im Juli in Budapest.