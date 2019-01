Audi baut Autovermietung aus

Ingolstadt (APA/dpa) - Audis Autovermietung hat weltweit gut 600.000 Kunden und will das Angebot 2019 „in zahlreichen Städten weltweit“ ausbauen. Audi on demand gehe jetzt auch in Spanien an den Start, teilte die VW-Tochter am Montag in Ingolstadt mit. In Barcelona könnten Autofahrer jetzt einen Audi nach Wunsch für die Dauer zwischen einer Stunde und 28 Tagen online mieten.

Die Konkurrenten BMW und Mercedes schließen ihre Carsharing-Dienste Car2Go und DriveNow mit insgesamt gut vier Millionen Kunden gerade zusammen. Audi bietet Mietwagen derzeit in 25 Städten in den USA, in 8 Städten in Großbritannien sowie in Peking, Hongkong, Singapur, Tokio und München an.

Auf der Hauptversammlung 2018 hatte der Vorstand das Ziel verkündet, mit Audi on demand, Infotainment und anderen digitalen Geschäftsmodellen 2025 eine Milliarde Euro Betriebsgewinn zu erwirtschaften.

