Deutsches Verkehrsministerium sieht Ticketpreise als Sache der Bahn

Berlin (APA/dpa/AFP) - Das Berliner Verkehrsministerium will sich nicht in die Ticketpreise der Deutschen Bahn einmischen. Eine Sprecherin des deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) sagte am Montag in Berlin, die Festlegung von Ticketpreisen sei eine „unternehmerische Entscheidung“ und obliege der Deutschen Bahn. Kritik kommt vom Bahnkunden-Verband.

Der Beauftragte der deutschen Regierung für den Schienenverkehr, Enak Ferlemann (CDU), hatte zuvor die Bahn aufgefordert, ihre Preise für Fahrkarten zu erhöhen. So könnten die nötigen Investitionen für die Schiene finanziert werden, sagte der Verkehrsstaatssekretär der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Die Sprecherin Scheuers wollte sich nicht konkret zu den Aussagen Ferlemanns äußern.

Die Deutsche Bahn hatte zuletzt angekündigt, mit einem Maßnahmenpaket Schritt für Schritt aus der Krise finden zu wollen und die Pünktlichkeit der Züge zu erhöhen. Dabei geht es um mehr Investitionen, mehr Personal, ein besseres Service und weniger Staus auf der Schiene.

Scheuer hatte sich im Jänner bereits zwei mal mit der Spitze des Staatskonzerns getroffen. Eine erneute Zusammenkunft ist für diesen Mittwoch geplant. Dabei geht es um Fragen der Finanzierung, wie die Ministeriumssprecherin am Montag sagte. Die Deutsche Bahn ist hoch verschuldet und braucht weitere Milliarden, etwa zur Modernisierung ihrer Netze.

Der Bahnkunden-Verband hat die Forderung des Bahn-Beauftragten Enak Ferlemann nach höheren Fahrpreisen als „Schnapsidee“ kritisiert. Auch die Allianz pro Schiene protestierte: Preiserhöhungen für den umweltfreundlichen Bahnverkehr könnten nicht im Interesse des Klimaschutzes sein. Ferleman (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium, hatte gesagt, die Bahn könnte ihre Preise anheben oder die Sondertarife reduzieren. Er begründete dies auch mit steigenden Preisen für Fernbusse.

Der Präsident des Bahnkunden-Verbands, Gerhard Curth, erklärte, er habe die Aussagen Ferlemanns „mit äußerstem Befremden“ zur Kenntnis genommen. Er verwies auf das „Zukunftsbündnis Schiene“ im Verkehrsministerium, das sich eine Verdopplung der Fahrgastzahlen zum Ziel gesetzt habe. „Ferlemanns Forderung bewirkt jedoch eher das Gegenteil.“

Der Geschäftsführer von Allianz pro Schiene, Dirk Flege, betonte, Bahntickets seien seit 2010 um 16 Prozent teurer geworden - Autofahren lediglich um acht Prozent. Der Preis für Flugtickets sei im selben Zeitraum sogar um zwei Prozent gesunken. „Bahnfahren wird somit ohnehin schon jedes Jahr zwei Prozent teurer, während die konkurrierenden Verkehrsmittel billiger oder kaum teurer werden.“

Im Hessischen Rundfunk sagte Flege, Ferlemann verstoße mit seiner Forderung nach Preiserhöhungen gegen die unternehmerische Unabhängigkeit der Bahn. „Wenn die Politik die Preise diktiert, kann man sich die Aktiengesellschaft Bahn gleich schenken und wieder eine Behördenbahn draus machen.“ Die Allianz pro Schiene vertritt Unternehmen, Verbände und Gewerkschaften aus der Bahn-Branche.

