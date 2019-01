Pahor zu Serbien-Kosovo-Frage: Erwägung über Grenzkorrektur „mutig“

Belgrad/Ljubljana (APA) - Sloweniens Präsident Borut Pahor hält die wohl erneut aktuellen Erwägungen über eine Grenzkorrektur zwischen Serbien und dem Kosovo als mögliche Lösung für die Kosovo-Frage für „sehr mutig“. Er würde eine solche Lösungsmöglichkeit nicht ablehnen, wäre jedoch sehr vorsichtig, sagte Pahor laut der Presseagentur Tanjug bei seinem heutigen Besuch in Belgrad.

Ein solcher Prozess dürfe allerdings anderen Staaten in der Region keinen Schaden zufügen, warnte Sloweniens Staatschef weiter. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hatte sich im August für die „Grenzkorrektur“ mit dem Kosovo eingesetzt, sein kosovarischer Amtskollege Hashim Thaci hatte zuletzt in der Vorwoche in einem Gespräch mit der APA die Pläne für einen Gebietsaustausch mit Serbien als beste Möglichkeit bezeichnet, den EU- und NATO-Beitritt voranzutreiben.

Vucic hat sich am heutigen Montag nicht genauer zu seinem Lösungsvorschlag geäußert, meinte jedoch, dass es „wesentlich schlechter“ wäre, gelänge es nicht, eine Lösung zu finden. Er wiederholte auch, dass sich „sowohl Serben wie auch Albaner wie auch die halbe Welt“ gegen etwas ausgesprochen hätten, was gar nicht erzielt worden sei. Alle seien gegen etwas, was sie gar nicht gesehen hätten, so Vucic unter Hinweis darauf, dass dabei gar keine andere Alternative angeboten worden sei. Vucic hatte bisher nie seine Idee zur „Grenzziehung“ genauer erläutert.

Der EU-initiierte Normalisierungsdialog zwischen Belgrad und Prishtina liegt derzeit auf Eis. Anlass dafür lieferten im November die drastischen Zölle, die die kosovarische Regierung für Waren aus Serbien und Bosnien eingeführt hatte. Vucic hatte die Wiederaufnahme des Dialogs an deren Aufhebung geknüpft.

Laut Amtsangaben Belgrads musste die serbische Wirtschaft wegen der Zölle bisher Einbußen im Wert von 66,2 Millionen Euro einstecken. Während noch im November 15,7 Prozent des kosovarischen Importes auf Serbien entfielen, stammten im Dezember nur noch 1,7 Prozent der importierten Waren aus Serbien.