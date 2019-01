Venezuelas Verteidigungsminister ruft Truppen zur Geschlossenheit auf

Caracas/Vatikanstadt/Genf (APA/dpa) - Im Machtkampf zwischen der venezolanischen Regierung und der Opposition hat Verteidigungsminister Vladimir Padrino die Soldaten zur Geschlossenheit aufgerufen. Zuvor hatte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó die Streitkräfte dazu aufgefordert, dem autoritären Staatschef Nicolás Maduro die Unterstützung zu entziehen und sich auf die Seite der Opposition zu stellen.

„Wir wären unwürdig, diese Uniform und die Symbole des Vaterlandes zu tragen, wenn wir dieser ernsten Bedrohung des Vaterlandes nicht entgegentreten würden“, sagte Padrino am Montag. „Wir werden Venezuela gegen jeden Angriff verteidigen.“ Gemeinsam mit anderen ranghohen Militärs und einfachen Soldaten marschierte der Minister im Morgengrauen in voller Kampfmontur durch die Festung Tiuna in Caracas.

Das Parlament hat ein Amnestiegesetz verabschiedet, das Militärs Straffreiheit zusichert, wenn sie sich an der Wiederherstellung der demokratischen Ordnung beteiligen.

„Es ist ein großer Fehler, eine so würdige Institution wie die Streitkräfte dazu aufzurufen, mit dem Recht zu brechen“, sagte Padrino während des Marsches dem Fernsehsender Telesur. „Das Amnestiegesetz ist ein Instrument der Manipulation, niemand in den Streitkräften glaubt daran.“

Papst Franziskus zeigte sich angesichts der Krise in Venezuela höchst besorgt: „Was mir Angst macht? Das Blutvergießen. (...) Das Blut ist keine Lösung“, sagte das Katholikenoberhaupt in der Nacht auf Montag bei der Pressekonferenz auf dem Flug von Panama-Stadt nach Rom. „Ich leide wegen dem, was gerade in Venezuela passiert.“ Der Pontifex wollte sich in dem anhaltenden Machtkampf jedoch auf keine Seite stellen. Damit „würde ich mich in eine Rolle begeben, die ich nicht kenne“, das könne Schaden anrichten.

UNO-Hilfsorganisationen haben unterdessen Gewalt gegen Flüchtlinge aus dem krisengeschüttelten Land verurteilt. In den vergangenen Tagen seien Venezolaner in Nachbarländern teils bedroht und angegriffen worden. „Hass, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit sind extrem besorgniserregend“, sagte Eduardo Stein, Sonderbeauftragter des UNO-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR und der Organisation für Migration (IOM) für Migranten aus Venezuela, am Montag. Die desolate Lage in dem erdölreichen Land habe die größte Völkerbewegung der jüngeren Geschichte Lateinamerikas ausgelöst. Nach IOM-Angaben sind seit 2016 mehr als zwei Millionen Venezolaner geflüchtet.

