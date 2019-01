Ars Electronica - Festival 2019 findet noch in Linzer PostCity statt

Linz (APA) - Das Areal der Post am Linzer Hauptbahnhof wird in den kommenden Jahren neue Gestalt annehmen, das ehemalige Postverteilzentrum abgerissen. Konkrete Pläne soll es bis Ende des Jahres geben. Das Ars Electronica Festival von 5. bis 9. September wird jedoch noch in der PostCity stattfinden. „Das ist so eingetaktet Anfang September“, erfuhr die APA von der Post.

Das 2014 stillgelegte Postverteilzentrum wird damit im Herbst zum fünften Mal Nabel des Medienkunstgeschehens, wie auch die Ars Electronica bestätigte. Ein kleiner Abriss könne laut Post eventuell schon beginnen, würde das Festival aber nicht tangieren. Bezüglich der Immobilienpläne habe es - wie die Oberösterreichischen Nachrichten in ihrer Montagausgabe berichteten - Gespräche mit einer Expertengruppe gegeben. Die Post habe ihre Ideen für die 100.000 Quadratmeter Nutzfläche vorgestellt und diese seien konstruktiv diskutiert worden. Als nächster Schritt werde ein Generalplaner gesucht sowie ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Ziel sei es, bis Ende des Jahres voranzukommen.

Die Post will auf den 35.000 Quadratmetern Grund zwischen Hauptbahnhof und Westausfahrt einen kleinen Stadtteil in die Höhe ziehen, hieß es in der Zeitung. Möglich seien ein Einkaufszentrum, ein Hotel, ein Kino, ein Veranstaltungszentrum, tausende Quadratmeter neue Bürofläche und Hunderte neue Wohnungen. „Unsere Stadt ist bereits jetzt Luftsanierungsgebiet. Wenn in einigen Jahren die Autos auf der A26-Autobahn mitten durch Linz am ehemaligen Post-Areal vorbeidonnern, wird den Menschen, die hier leben, die Luft zum Atmen genommen“, forderte Klaus Grininger, Stadtplanungs- und Bezirkssprecher der Grünen Linz, in einer Presseaussendung eine Absage für die kolportierten Wohnbauvorhaben. Vonseiten der Post hieß es, man habe die A26 selbstverständlich bedacht.

Planungsstadtrat Markus Hein (FPÖ) stellte in der Zeitung klar, dass ob der guten Verkehrsanbindung das Hauptaugenmerk auf die Schaffung von Arbeitsplätzen gelegt werden müsse. Mindestens ebenso wichtig seien das geplante Einkaufszentrum mit mehreren Gastronomiebetrieben, ein Ärztezentrum samt anderen Gesundheitsdienstleistern und ein Beherbergungsbetrieb. Nach Wünschen von Stadtrat Hein und Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) soll es eine günstige Übernachtungsmöglichkeit für junge Leute werden.

