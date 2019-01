Unterstützer von Maduro und Guaidó im Machtkampf in Venezuela

Caracas/Washington/Brüssel (APA/AFP) - Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Juan Guaidó hat international viel Unterstützung bekommen. Aber auch der linksnationalistische Staatschef Nicolás Maduro hat in dem Machtkampf starken Rückhalt im In- und Ausland.

Maduros Unterstützer:

Das Militär

Dem mächtigen Militär kommt im Machtkampf in Venezuela eine entscheidende Rolle zu: Die Armee gilt als das Rückgrat der Regierung. Erst am Donnerstag bekräftigten acht Generäle ihre „Loyalität“ gegenüber Maduro und sprachen von einem „Staatsstreich“ durch Guaidó.

Von 32 Ministern in der Regierung sind neun Militärs, sie haben Schlüsselressorts wie Verteidigung, Inneres, Landwirtschaft und Ernährung inne. Außerdem kontrollieren sie den Geheimdienst und Schlüsselindustrien wie die Ölbranche über den staatlichen Ölkonzern PDVSA, der 96 Prozent der Staatseinnahmen erwirtschaftet.

Es gibt bei den Streitkräften allerdings erste Risse: Am Samstag verkündete der Militärattaché Venezuelas in Washington, José Luis Silva, er erkenne Maduro nicht mehr als legitimen venezolanischen Staatschef an. Er forderte zudem seine „Brüder“ beim Militär auf, Guaidó zu unterstützen.

Internationale Geldgeber und Verbündete

China ist Venezuelas wichtigster Geldgeber: Peking hat Caracas rund 20 Milliarden Dollar (rund 17,6 Milliarden Euro) geliehen. Nachdem die USA und andere einflussreiche Länder Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt hatten, warnte die Volksrepublik vor einer „externen Einmischung“ in Venezuela.

Russland ist der zweitgrößte Geldgeber und unterstützt das Land auch militärisch. Im Dezember schickte Moskau für gemeinsame Militärmanöver zwei Kampfflugzeuge und rund hundert Offiziere nach Venezuela. Präsident Wladimir Putin rief Maduro an, um ihm seine „Unterstützung“ zuzusichern.

Länder wie die Türkei, Kuba, Bolivien, Uruguay und Mexiko ebenso wie der Iran und Nordkorea halten ebenfalls zu Maduro.

Die Justiz

Auch Venezuelas Oberster Gerichtshof unterstützt die Maduro-Regierung. Die Richter wurden im Dezember 2015 von der Nationalversammlung ernannt, kurz bevor die Opposition die Kontrolle über das Parlament übernahm. Seit 2016 erkennt das Gericht die Autorität des Parlaments nicht mehr an und erklärt all seine Entscheidungen für „nichtig“. Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab ist ein Maduro-Anhänger.

Die Verfassunggebende Versammlung

Nach monatelangem Protest der Opposition 2017, in dessen Verlauf 125 Menschen getötet wurden, setzte Maduro eine verfassunggebende Versammlung ein. Damit entmachtete er de facto das Parlament. Die Opposition lehnt das Gremium als unrechtmäßig ab.

Die Wahlbehörde

Der Nationale Wahlrat (CNE) wird von der Maduro-Anhängerin Tibisay Lucena geleitet. Unter ihrer Führung wurden mehrere Oppositionsparteien von Wahlen ausgeschlossen. Als die Opposition im Sommer 2016 Unterschriften sammelte, um eine Volksabstimmung über die Absetzung Maduros auf den Weg zu bringen, wurde die Initiative vom Wahlrat und von Gerichten gestoppt.

Die Präsidentschaftswahl im Mai 2018 wurde von der Opposition boykottiert. Die Wahlbeteiligung lag bei unter 50 Prozent, die Opposition klagte zudem über Wahlbetrug. Der Wahlrat erklärte Maduro trotzdem zum Sieger. Am Donnerstag stellte er sich erneut hinter Maduro.

Guaidós Unterstützer:

Internationaler Rückhalt

Die USA sowie mehrere lateinamerikanische und europäische Länder erkennen Maduros Wiederwahl nicht an. Als Guaidó sich am Mittwoch zum Übergangspräsidenten erklärte, erkannte ihn US-Präsident Donald Trump umgehend an. Länder wie Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Kanada und Australien folgten. Am Sonntag erkannte auch Israel Guaidó an.

Sechs EU-Länder, neben Deutschland auch Spanien, Frankreich, Großbritannien, Portugal und die Niederlande, setzten Maduro am Samstag eine Frist von acht Tagen für die Ausrufung von Neuwahlen und drohten ihm andernfalls mit der Anerkennung Guaidós.

Andere europäische Länder wie Griechenland lehnten den Vorstoß ab.. Österreich zeigte sich zurückhaltend. So sagte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Donnerstag, man erkenne nur Staaten an, denn Regierungen würden „kommen und gehen“.

Auch der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, stellte sich hinter Guaidó.

Die Nationalversammlung

Die Nationalversammlung wird seit Maduros größter Wahlniederlage 2015 von der Opposition kontrolliert. Am 5. Jänner wählte sie den 35-jährigen Abgeordneten Guaidó von der rechten Oppositionspartei Voluntad Popular (Volkswille) zu ihrem Präsidenten. Seitdem setzt sich Guaidó für eine Übergangsregierung und Neuwahlen ein.

Die Nationalversammlung forderte das Militär offiziell zum Widerstand gegen Maduro auf und beschloss eine Amnestie für aufständische Soldaten.

Die Exil-Justiz

Der sogenannte Oberste Gerichtshof Venezuelas im Exil setzt sich aus Richtern zusammen, die von der Nationalversammlung ernannt wurden. Er begrüßte am Mittwoch den „Willen“ Guaidós, bis zu Neuwahlen eine Übergangsregierung anzuführen.