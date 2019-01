Erste Group - Goldman Sachs erhöht Kursziel von 42,00 auf 43,00 Euro

Wien (APA) - Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group nach der jüngsten Gewinnprognose der Bank von 42,00 auf 43,00 Euro erhöht. Das Anlagevotum bleibt weiterhin bei „Neutral“.

Die Erste hatte am Freitag für das Geschäftsjahr 2018 einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden Euro prognostiziert: „Auch wenn Teile der Outperformance einmalig sein dürften, bleibt der unerwartet bessere Trend beim Gewinn vor Rückstellungen eine positive Überraschung“, schreibt das Analystenteam um Pawel Dziedzic. Das vollständige vorläufige Ergebnis will die Erste Group am 28. Februar veröffentlichen.

Die langfristige Erwartung der Goldman-Wertpapierexperten habe sich zwar nicht verändert, sie strichen aber einige positive Entwicklungen hervor. „Schlüsselrisiken sind aus unserer Sicht stärkere oder schwächere Besicherungsvolumen, Margen, Betriebskosten und Asset-Qualitäts-Trends sowie positivere oder negativere politische und regulatorische Entscheidungen in Schlüsselmärkten“, heißt es in der Freitag vorgelegten Studie.

Die Gewinnschätzungen je Anteilsschein belaufen sich auf 3,98 Euro für das Geschäftsjahr 2018 bzw. auf 3,52 Euro (2019) und 3,80 Euro (2020) für die beiden Folgejahre. Bei der Dividende rechnen die Goldman-Sachs-Analysten mit 1,40 (2018), 1,75 Euro (2019) und 2,00 Euro (2020).

Am Montag am frühen Nachmittag notierte die Aktie der Erste Group an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,99 Prozent bei 30,91 Euro.

