Brexit: Brüssel will Erasmus-Studenten in Großbritannien helfen

Berlin (APA/dpa) - Wer zum Brexit-Datum am 29. März mit dem EU-Austauschprogramm Erasmus in Großbritannien ist, soll noch bis zum Ende seines Semesters unterstützt werden. Einen entsprechenden Vorschlag wolle die EU-Kommission an diesem Mittwoch beschließen, sagte ein EU-Diplomat am Montag in Berlin.

Innerhalb Europas war Großbritannien 2017 eines der beliebtesten Zielländer für Studenten, die mit dem Erasmus-Programm bis zu einem Jahr am Stück an eine ausländische Hochschule wechseln können. Das Erasmus-Programm unterstützt neben dem akademischen Austausch auch Auslandsaufenthalte von Lehrlingen, Ausbildern, Jugendbetreuern und Schülern. Insgesamt kostete das Programm 2017 laut EU-Kommission die Rekordsumme von 2,6 Milliarden Euro.