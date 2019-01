Europarat fordert von Polen mehr im Kampf gegen Korruption

Warschau/Straßburg (APA/AFP) - Der Europarat hat Polen zu mehr Anstrengungen beim Kampf gegen die Korruption aufgefordert. Bisher gebe es in dem Land keine klaren Vorschriften über Geschenke und Zuwendungen, die hohe Beamte oder Regierungsmitglieder annehmen dürfen, heißt es in einem am Montag in Straßburg veröffentlichten Bericht der Staatengruppe gegen Korruption (Greco), einem Gremium des Europarats.

Das polnische Amt zur Korruptionsbekämpfung (BCA) gehe im übrigen nur etwa einem Prozent der Hinweise auf mögliche Fälle von Bestechungen nach. Meist reagiere es erst, wenn ein Fall Schlagzeilen in den Medien mache oder von einer Nichtregierungsorganisation angeprangert werde, kritisieren die Experten des Europarats.

Besonders besorgt äußerten sich die Sachverständigen angesichts der mangelnden Unabhängigkeit des polnischen Amts zur Korruptionsbekämpfung. Dieses sei direkt dem Regierungschef und einem Minister für „besondere Aufgaben“ unterstellt. Polen müsse einen „Mechanismus für eine unabhängige Überprüfung“ schaffen - etwa hinsichtlich der Vermögen und etwaiger Interessenskonflikte von hohen Beamten und Regierungsmitgliedern.

Jüngsten Umfragen des Statistikamts der EU (Eurobarometer) zufolge meinen 58 Prozent der Polen, dass Korruption in ihrem Land weit verbreitet ist - bei Politikern und bei der Polizei.

Erst im November musste der Vorsitzende von Polens Nationaler Kommission für Finanzkontrolle (KNF), Marek Chrzanowski, nach Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Ihm wurde vorgeworfen, er habe Bestechungsgelder im Gegenzug für Hilfen zugunsten der angeschlagenen polnischen Getin Noble Bank gefordert.

Die Greco setzt sich für die Korruptionsbekämpfung in den 47 Europaratsländern ein. Dazu untersuchen die Experten regelmäßig, welche Maßnahmen die einzelnen Länder gegen Bestechung ergreifen. Polen wurde bisher fünf Mal evaluiert. Der nun veröffentlichte Bericht basiert auf einer Informationsreise, die Mitglieder des Komitees vom 26. Februar bis 2. März vergangenen Jahres in Polen absolviert hatten.

