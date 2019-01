Neuer UNO-Sondergesandter für Syrien in Ankara erwartet

Istanbul/Genf (APA/dpa) - Der neue Syrien-Beauftragte der Vereinten Nationen wurde noch am Montag zu seinem Antrittsbesuch in der Türkei erwartet. Ein Sprecher der UNO in Genf sagte, dass Geir Pedersen in Ankara mit „hohen Regierungsvertretern“ sprechen werde. Der regierungsnahe Sender TRT berichtete, Pedersen werde Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen.

Der norwegische Diplomat hatte den Posten des UNO-Sonderbeauftragten für Syrien Anfang des Jahres von Staffan de Mistura übernommen. Pedersen besucht derzeit wichtige Parteien im Syrienkrieg. Dort verändern sich nach der Ankündigung der USA, ihre Truppen abzuziehen, die Machtverhältnisse.

Mitte Jänner hatte Pedersen seinen ersten Besuch in Syrien gemacht. Vor einer Woche war er in Russland mit Außenminister Sergej Lawrow zusammengekommen. Russland unterstützt den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Die Türkei unterstützt oppositionelle Rebellen. Russland, die Türkei und der Iran arbeiten im sogenannten Astana-Format zusammen, um die Lage in Syrien zu beruhigen. Ein weiterer Dreier-Gipfel soll nach Angaben aus Ankara in Kürze stattfinden. Ein Datum wurde bisher nicht festgesetzt.

