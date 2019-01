Van der Bellen: Flüchtlinge nicht nach Libyen zurückschicken

Wien (APA) - Angesichts der derzeitigen Umstände in den libyschen Internierungslagern sollten Flüchtlinge nach Ansicht von Bundespräsident Alexander Van der Bellen „nicht dorthin zurückgeschickt werden“. „Aber das ist meine persönliche Meinung“, betonte der Bundespräsident bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem libyschen Regierungschef Fayez Mustafa al-Sarraj am Montag in Wien.

Die Situation in den Internierungslagern sei „alles andere als zufriedenstellend“, so Van der Bellen. Er sei sich darüber mit Sarraj einig, dass die Lage „möglichst rasch verbessert“ werden müsse.

Die Internierungslager, in denen sich laut libyschen Angaben derzeit 20.000 der insgesamt 800.000 im Land befindlichen Migranten aufhalten, sind höchst umstritten. Laut UNO und mehreren Hilfsorganisationen sind die Menschen dort Missbrauch, Folter, Vergewaltigung oder auch Versklavung ausgesetzt. Alle von der libyschen Küstenwache, die die EU mit 300 Millionen Euro unterstützt, aufgegriffenen Personen im Mittelmeer werden laut Ärzte ohne Grenzen (MSF) automatisch in die Internierungslager gebracht.

Sarraj räumte ein, dass die Situation in den Internierungslagern „nicht ideal“ sei, verwies aber auch auf die schwierige politische und Sicherheitslage in dem Land, das rund zweimal so groß ist wie Frankreich. Das Problem Migration müsse an der Wurzel gepackt werden, denn Libyen sei als Transitland nur ein „Opfer“.

Die Situation in Libyen wurde seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar als-Gaddafi im Jahr 2011 immer unübersichtlicher. Um die Macht im Land rivalisieren zwei Regierungen und zahlreiche Rebellengruppen. Die international anerkannte Regierung, der Sarraj vorsteht, beherrscht nur einen Teil des Landes. Ihre Autorität wird von einer Gegenregierung unter Kontrolle des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar infrage gestellt, der vor allem den Osten des Landes um Tobruk beherrscht. Zusätzlich kämpfen Milizen, Stämme und Jihadisten um die Kontrolle von Gebieten und der großen Ölvorkommen.

„Natürlich gibt es diese Spaltung in unserem Land“, so Sarraj. Auch innerhalb der Institutionen sei diese vorhanden. Seine Regierung der „nationalen Einheit“ stehe aber „in keiner Konkurrenz zu anderen Seiten“ in dem Land, mit manchen arbeite sie sogar zusammen. „Wir sind absolut bereit, die Sicherheitslage zu verbessern und mit allen zusammenzuarbeiten“, versicherte der 58-Jährige. Und auch für die „Wiederauferstehung“ der Seenotrettungsleitstelle (MRCC) in Tripolis werde seine Regierung alles ihr Mögliche tun. Der Aufbau wird auch von der EU unterstützt, sie soll laut Medienberichten bis 2020 fertiggestellt sein.

Sowohl Van der Bellen als auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), bei dem Sarraj zuvor zu Gast war, sicherten Sarraj die volle Unterstützung Österreichs zu. Libyen hat erst kürzlich erneut um mehr Unterstützung sowohl für die Küstenwache als auch für Sicherheitsbeamte, vor allem an der Südgrenze des Landes, gebeten.