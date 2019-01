Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Leichtere Angaben für die Zentralmatura in Österreich

Wien - Viele Schüler in Österreich haben letztes Jahr haben die Zentralmatura in Mathematik nicht geschafft. Deswegen hat die Regierung das Benotungs-System der Matura geändert. Das erklärte Bildungs-Minister Heinz Faßmann am Montag. Durch die Änderungen sollen Matura-Schüler mehr Chancen haben, die Matura zu bestehen. Zum Beispiel werden Prüfungsangaben kürzer und einfacher. Die Änderung gelten bereits ab 8. Mai. Da findet die nächste Zentral-Matura in Mathematik statt.

Erklärung: Zentral-Matura

Sehr viele Schüler machen am Ende ihrer Schulzeit eine große Prüfung. Das ist die Matura. Seit einigen Jahren bekommen alle Matura-Schüler in ganz Österreich die gleichen Fragen bei der Prüfung. Darum spricht man von der Zentral-Matura.

Nach Dammbruch in Brasilien suchen Helfer weiter nach Überlebenden

Belo Horizonte - In Brasilien ist am Freitag ein Damm gebrochen. Dadurch kam es zu einer gewaltigen Schlamm-Lawine. Der Damm gehörte zu einer Bergbau-Firma. Die Schlamm-Lawine zerstörte die Bergbau-Anlage und Orte in der Nähe. Deshalb starben bisher rund 60 Menschen. Mehr als 300 Menschen werden noch vermisst. Hunderte Helfer suchen seit Tagen nach Überlebenden. Helfer befürchten, dass es noch viel mehr Tote geben könnte. Das brasilianische Umwelt-Ministerium kündigte eine hohe Geldstrafe gegen die Bergbau-Firma an.

Erklärung: Schlamm-Lawine

Eine Schlamm-Lawine ist so ähnlich wie eine Schnee-Lawine. Bei einer Schlamm-Lawine rutscht eine riesige Menge Schlamm ab. Schlamm-Lawinen können genau so wie Schnee-Lawinen sehr schnell werden und alles auf ihrem Weg mitreißen. Sie können sogar Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

Stephanie Venier gewann Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen - Die österreichische Ski-Fahrerin Stephanie Venier hat am Sonntag die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen in Deutschland gewonnen. Es war ihr erster Weltcup-Sieg. Auf Platz 2 landete die Italienerin Sofia Goggia. Platz 3 belegte die Deutsche Kira Weidle. Bei den Herren gewann der deutsche Ski-Fahrer Josef Ferstl am Sonntag in Kitzbühel in Tirol den Super-G. Auf dem 2. Platz landete der Franzose Johan Clarey, Platz 3 belegte der Südtiroler Dominik Paris. Die Österreicher Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer landeten auf den Plätzen 4 und 5.

Erklärung: Ski-Weltcup

Der Ski-Weltcup ist eine Serie von Ski-Rennen. Jedes Jahr werden im Winter viele Rennen in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Slalom und Riesenslalom gefahren. Ski-Fahrer und Ski-Fahrerinnen aus der ganzen Welt machen bei den Rennen mit. Für gute Ergebnisse bekommt man Punkte. Wer am Ende der Ski-Saison die meisten Punkte hat, hat den Weltcup gewonnen.

Erklärung: Abfahrt

Beim Ski-Rennsport gibt es verschiedene Bewerbe. Einer davon ist die Abfahrt. Sie ist besonders schwierig und gefährlich. Die Ski-Rennläufer fahren von einem Berg eine lange und schwierige Strecke hinunter. Die Strecke besteht aus Kurven und geraden Stücken. Auf den geraden Stücken werden die Ski-Rennläufer sehr schnell und fahren oft mehr als 130 km/h. Sie fahren dann so schnell wie Autos auf der Autobahn fahren dürfen.

Erklärung: Super-G

Super-G ist eine Abkürzung für den englischen Begriff „Super Giant Slalom“. Auf Deutsch heißt das: Super-Riesen-Slalom. Der Super-G ist nach der Abfahrt das zweitschnellste Rennen im Ski-Sport. Die Strecke ist kürzer als bei der Abfahrt und man muss mehr Kurven fahren.

Einige Tiergarten-Bewohner freuen sich über das Winter-Wetter

Wien - Am Montag hat es in Wien wieder begonnen zu schneien. Einige Tiere im Tiergarten Schönbrunn haben viel Spaß mit dem Winter-Wetter. Zum Beispiel Tiger, Leoparden, Rote Pandas und Wölfe. Die Kälte stört diese Tiere nicht, denn in ihrer Heimat kann es oft sehr kalt werden. Deshalb mögen sie es, im Schnee zu spielen. Tiger waren sogar bei dieser Kälte in einem Teich schwimmen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++