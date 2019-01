Kärntner schnitt sich bei Säge-Unfall beinahe den Arm ab

Malta (APA) - Ein 47 Jahre alter Kärntner hat sich am Montag in Malta (Bezirk Spittal) beim Zuschneiden von Metallteilen den linken Unterarm beinahe vollständig abgetrennt. Laut Polizei war er mit dem Pullover in die Metallbandsäge geraten, die Maschine zog den Arm ins laufende Sägeblatt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.

Der Unfall war gegen 12.45 Uhr in seiner eigenen Werkstatt passiert. Mit der klaffenden Wunde rannte der Verletzte noch ins Nachbarhaus zu seinem Vater. Dieser setzte dann die Rettungskette in Gang.