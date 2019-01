Winterwetter - Lawinengefahr bleibt in Teilen von NÖ auf Stufe 3

St. Pölten (APA) - In den höheren Lagen der Ybbstaler Alpen und sowie der Rax-Schneeberggruppe herrscht auch am Dienstag „erhebliche“ Lawinengefahr. Das Risiko bleibt damit auf Stufe 3 der fünfteiligen Skala, gab der Warndienst Niederösterreich am Montagnachmittag bekannt. In den übrigen Regionen wird das Risiko als „mäßig“ (Stufe 2) eingeschätzt.

In Rinnen, Mulden sowie hinter Geländeübergängen lauert dem Lagebericht zufolge frischer, störanfälliger Triebschnee - dieser stelle aktuell das Hauptproblem dar. Bereits die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers könne zu einer Schneebrettauslösung führen. „Im Hinblick auf Selbstauslösungen besteht die Möglichkeit spontaner Schneebretter und vereinzelter Gleitschneelawinen“, teilte der Warndienst mit.