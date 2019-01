Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit deutlichen Abschlägen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel deutlich schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 51,91 Dollar und damit um 3,32 Prozent weniger als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 59,88 Dollar gehandelt.

Die Ölpreise weiteten ihre Preisabschläge aus dem Frühhandel noch weiter aus. „Für Gegenwind sorgt der am Freitagabend vom Öldienstleister Baker Hughes veröffentlichte Anstieg der Bohraktivität in den USA“, erläutern die Analysten der Commerzbank. Demnach seien in der vergangene Woche zehn neue Ölbohrungen aufgemacht worden. Es war der erste Anstieg nach zuvor drei Rückgängen in Folge.

Am negativen Trend ändere die vergangene Woche wenig, argumentieren die Analysten weiter. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Ölbohrungen um 23 gefallen. Aufgrund des Preisanstiegs der vergangenen Wochen sei aber mit einer Erholung der Bohraktivität zu rechnen. „Dies spricht gegen einen weiteren Anstieg der Ölpreise“, erläutern die Commerzbank-Experten. Preisstützend wirke dagegen der anhaltende politische Machtkampf in Venezuela. Die Opposition führt nach Aussage von Parlamentspräsident Juan Guaido Gespräche mit Militärs und zivilen Regierungsvertretern über einen Machtwechsel im Land.

Der Goldpreis in London lag am späten Nachmittag bei 1.294,70 Dollar und damit etwas höher gegenüber dem Schlusskurs von Freitag von 1.292,10 Dollar. Am Freitag hatte das Edelmetall erstmals seit Juni wieder Marke von 1.300 Dollar überschritten. Die Analysten der Commerzbank führen dies vor allem auf einen schwächeren Dollar zurück.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 59,88 61,64 -2,86 WTI 51,91 53,69 -3,32 OPEC-Daily 60,90 60,22 +1,13 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.294,70 1.292,10 +0,20 Silber 15,69 15,72 -0,19 Platin 811,07 815,51 -0,54 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 128,00 129,30 -1,01 Kakao 2.280,00 2.225,00 +2,47 Zucker 346,50 339,10 +2,18 Mais 179,00 179,75 -0,42 Sojabohnen 919,00 925,25 -0,68 Weizen 206,00 206,75 -0,36 ~