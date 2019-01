Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag klar im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 32,05 Punkte oder 1,07 Prozent auf 2.965,76 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -1,36 Prozent, DAX/Frankfurt -0,55 Prozent, FTSE/London -0,91 Prozent und CAC-40/Paris -0,72 Prozent.

Nachdem der ATX zunächst noch im Plus eröffnet hatte, rutschte er bereits in der ersten Handelsstunde ins Minus und baute seine Kursverluste in weiterer Folge aus. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls schwächer. Bei den Einzelwerten in Wien gingen die Aktien der OMV um 1,13 Prozent tiefer bei 41,90 Euro aus dem Handel, obwohl sie zur Eröffnung zunächst ebenfalls gestiegen waren.

Der Öl- und Gaskonzern hatte am Wochenende bekanntgegeben, um 2,5 Mrd. Dollar 15 Prozent an der ADNOC Refining in Abu Dhabi zu erwerben sowie einen ebenso großen Anteil an einem Trading Joint Venture, das gegründet werden soll.

Allerdings belastete eine schwache Branchenstimmung Ölaktien europaweit. Die Ölpreise standen zum Wochenauftakt unter Druck, nachdem jüngste Daten vom Freitag einen Anstieg der US-Bohraktivität gezeigt hatten. In Wien notierte der zweite Ölwert im Leitindex, Schoeller-Bleckmann, ebenfalls deutlich tiefer und fiel um 3,04 Prozent auf 65,45 Euro.

Sehr schwach zeigten sich auch die Bankaktien Raiffeisen (minus 3,25 Prozent auf 23,52 Euro) und Erste Group (minus 2,56 Prozent auf 30,42 Euro). Eine leichte Kurszielerhöhung von Goldman Sachs half den Erste-Titeln somit nicht. Das Kursziel stieg von 42 auf 43 Euro und liegt damit klar über dem aktuellen Kursniveau. Gleichzeitig bestätigten die Analysten aber ihre „Neutral“-Empfehlung.

Ebenfalls klar nach unten ging es für die Papiere der Post mit einem Minus von 1,92 Prozent auf 32,66 Euro. Nachdem das Unternehmen kürzlich in die Kritik gekommen war, weil sie die Parteizugehörigkeit ihrer Kunden berechnet und danach sortierte Adressen verkauft hatte, berichtete „Addendum“ nun, dass die Post zusammen mit einem Partnerunternehmen Surfverhalten der Österreicher ausgewertet und gezielte Werbung ermöglicht hat.

Mit den Aktien der Telekom Austria (plus 1,39 Prozent auf 6,55 Euro) verzeichnete lediglich ein ATX-Wert ein Plus von über einem Prozent. Klar nach oben ging es jedoch auch noch für Andritz (plus 0,94 Prozent auf 43,14 Euro) und voestalpine (plus 0,93 Prozent auf 28,35 Euro).

