Europas Leitbörsen schließen einheitlich mit Kursverlusten

Frankfurt am Main (APA) - Europas Leitbörsen haben den Handel am Montag einheitlich mit Kursverlusten beendet. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,82 Prozent auf 3.137,27 Einheiten.

Zum Start der neuen Woche trübten einmal mehr altbekannte Unsicherheitsfaktoren auf die Märkte. So wurde der US-Haushaltsstreit vor dem Wochenende zwar vorläufig beendet, allerdings könnte bereits in knapp drei Wochen der nächste „government shutdown“ vor der Tür stehen. Dies schüre die Unsicherheit der Investoren eher als dass es sie beseitigt, kommentierten Analysten.

Daneben warteten die Anleger auf wichtige Ereignisse, die in dieser Woche noch stattfinden. Zunächst steht am morgigen Dienstag die Abstimmung im britischen Parlament zum Brexit-Plan B von Premierministerin Theresa May auf der Agenda.

Am Mittwoch wird dann die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Anleger rechnen nicht mit einer Anhebung der Leitzinsen. Gehofft wird zudem, dass die Notenbanker eine Zinserhöhungspause ankündigen. Weiters werden im Wochenverlauf China und die USA noch einmal zu Gesprächen bezüglich des Handelsstreits zusammenkommen.

Im Euro-Stoxx-50 fielen vor dem Hintergrund fallender Ölpreise Total um 1,61 Prozent. Der Brent-Kurs ist zum Wochenstart deutlich unter Druck gestanden. „Für Gegenwind sorgt der am Freitagabend vom Öldienstleister Baker Hughes veröffentlichte Anstieg der Bohraktivität in den USA“, erläutern die Analysten der Commerzbank. Auch in London verloren BP 2,37 Prozent und Royal Dutch Shell (B-Aktien) gaben 1,83 Prozent ab.

Alstom-Aktien kamen um 3,57 Prozent zurück. Der französische Industriekonzern und sein deutscher Wettbewerber Siemens machen weitere Zugeständnisse an die EU-Kommission, um die auf der Kippe stehende Zugfusion doch noch zu retten. Es sei aber unsicher, ob die neuen Zusagen ausreichten, die Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zu zerstreuen, teilte Alstom mit. Bis zum 18. Februar muss die Behörde entscheiden, ob sie der Fusion zustimmt.

Ein enttäuschender Umsatzausblick des US-Chipherstellers Nvidia zog zum Wochenstart auch europäische Branchenkollegen ins Minus. Die Aktien des österreichischen Halbleiterherstellers ams büßte an der Börse in Zürich 3,72 Prozent ein, in Paris verloren Sicroelectronics klare 2,09 Prozent und Infineon gaben in Frankfurt 0,86 Prozent ab.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.965,76 -32,05 -1,07 2.997,81 Frankfurt DAX 11.210,31 -71,48 -0,63 11.281,79 London FT-SE-100 6.747,10 -62,12 -0,91 6.809,22 Paris CAC-40 4.888,58 -37,24 -0,76 4.925,82 Zürich SPI 10.367,76 -66,72 -0,64 10.434,48 Mailand FTSEMIB 19.608,13 -202,39 -1,02 19.810,52 Madrid IBEX-35 9.062,40 -122,80 -1,34 9.185,20 Amsterdam AEX 510,88 -4,22 -0,82 515,10 Brüssel BEL-20 3.466,66 -30,30 -0,87 3.496,96 Stockholm SX Gesamt 1.491,01 -10,11 -0,67 1.501,12 Europa Euro-Stoxx-5 3.137,27 -25,97 -0,82 3.163,24

Euro-Stoxx 346,61 -2,96 -0,85 349,57 ~

